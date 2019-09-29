Scola, AX Armani Exchange Milan'da

Ä°talya'nÄ±n AX Armani Exchange Milan Basketbol TakÄ±mÄ±, Arjantinli pota altÄ± oyuncusu Luis Scola'yÄ± kadrosuna kattÄ±.Â

Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde de mÃ¼cadele edecek Milano kulÃ¼bÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, son iki sezondur Ã‡in'de forma giyen 39 yaÅŸÄ±ndaki Scola ile sÃ¶zleÅŸme imzalandÄ±ÄŸÄ± duyuruldu.Â

Ä°spanya'nÄ±n Tau Ceramica takÄ±mÄ±nda sergilediÄŸi performansla dikkatleri Ã¼zerine Ã§eken Scola, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, Phoenix Suns, Indiana Pacers, Toronto Raptors ve Brooklyn Nets'te gÃ¶rev yaptÄ±. TecrÃ¼beli basketbolcu, 2017'de NBA'den ayrÄ±ldÄ±ktan sonra Ã‡in'in Shanxi Brave Dragons ve Åžanghay Sharks ekiplerinde oynadÄ±.Â

Arjantin'in 2004 Atina Olimpiyat OyunlarÄ±'nda altÄ±n madalya kazanan ekibinde yer alan Scola, ilerlemiÅŸ yaÅŸÄ±na raÄŸmen 2019 FIBA DÃ¼nya KupasÄ±'nda da forma giydi ve gÃ¼mÃ¼ÅŸ madalyaya ulaÅŸan takÄ±mÄ±nda 17,9 sayÄ±, 8,1 ribaunt ortalamalarÄ±yla Ã¶n plana Ã§Ä±ktÄ±.