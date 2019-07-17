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Haberlerİngiltere Premier LigSebastian Haller, 45 milyon euroya West Ham'da
17.07.2019 - 16:55| İSTANBUL (AA)

Sebastian Haller, 45 milyon euroya West Ham'da

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, forvet oyuncusu Sebastien Haller'i kulüp rekoru kırarak 45 milyon euro bedelle renklerine bağladı. Daha önce Luka Jovic'i de 60 milyon euroya Real Madrid'e satan Eintracht Frankfurt bu iki transferden 105 milyon euro elde etmiş oldu.

Sebastian Haller, 45 milyon euroya West Ham'da

Başkent temsilcisinden yapılan açıklamada, Almanya'nın Eintracht  Frankfurt takımında forma giyen 25 yaşındaki Haller ile 5 yıllık sözleşme  imzalandığı kaydedildi.

Fransız futbolcunun transferi için 45 milyon bonservis bedeli ödeyen  West Ham United, kulüp rekoru kırdı. Bu alanda bir önceki rekor geçen yıl 36  milyon sterlin bonservisle alınan Brezilyalı Felipe Anderson'a aitti.

Eintracht Frankfurt formasıyla geçen sezon 41 maça çıkan Haller, 20  gol attı.

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