Galatasaray KulÃ¼bÃ¼ Divan Kurulu BaÅŸkanÄ± EÅŸref HamamcÄ±oÄŸlu, sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kulÃ¼bÃ¼n "bÃ¶l yÃ¶net" politikasÄ± ve polemiklerle uÃ§uruma doÄŸru gittiÄŸini, buna engel olunmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.Â

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kulÃ¼bÃ¼n Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda yapÄ±lan olaÄŸan divan kurulu toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan HamamcÄ±oÄŸlu, kurulun Galatasaray'dan yana olduÄŸunu belirterek, ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

Â "Galatasaray'Ä± Galatasaray yapan baÅŸlÄ±ca deÄŸer; demokrasi ve biat etmeme kÃ¼ltÃ¼rÃ¼dÃ¼r. Tek adamlara, yalan sÃ¶ylemeye, ciddiyetsizliÄŸe, sansÃ¼re ve Galatasaray'dan faydalanmaya Galatasaray'da tahammÃ¼l edilemez. Divan Kurulu, Galatasaray'Ä±n yazÄ±lÄ± ve yazÄ±lÄ± olmayan kurallara gÃ¶re yÃ¶netilmesine, makam hÄ±rsÄ± sahiplerine, gelecek nesillere Galatasaray'Ä± yanlÄ±ÅŸ oluÅŸturmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±lmasÄ±na, temsil becerisine sahip olmayanlara, marka deÄŸerini yÄ±pratanlara, doÄŸru sÃ¶ylemeyenlere muhaliftir ve muhalif olmaya devam edecektir. Divan Kurulu, doÄŸru bir Galatasaray'dan yana taraftÄ±r. KulÃ¼pte yaÅŸanmakta olan sÃ¼reÃ§te maalesef bu deÄŸerleri sÃ¼reli olarak hatÄ±rlatmanÄ±n faydasÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz. ArtÄ±k somut Ã¶rneklerle eleÅŸtirilerimizi ve Ã¶nerilerimizi sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz."Â

EÅŸref HamamcÄ±oÄŸlu, Galatasaray KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Mustafa Cengiz'in ciddiyetten uzak olduÄŸunu ileri sÃ¼rerek ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â

"TÃ¼rkiye Bankalar BirliÄŸi (TBB) ile yapÄ±landÄ±rma anlaÅŸmasÄ± Ã¶ncesinde Divan Kurulunu bilgilendirme ve istiÅŸare edilme tavsiyesine uyulmamÄ±ÅŸtÄ±r. Daha Ã¶nce neden bu tavsiyeye uyulmadÄ±ÄŸÄ± sorusuna SayÄ±n BaÅŸkan, 'Divan tatildeydi.' cevabÄ±nÄ± vermiÅŸtir. Bu cevap ciddiyetle baÄŸdaÅŸtÄ±rÄ±lamaz. OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ divanda kararlaÅŸtÄ±rÄ±lan Emlak Konut ile yaÅŸanan sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± sÃ¼recin atlatÄ±lmasÄ± iÃ§in iki baÅŸkan arasÄ±nda bir toplantÄ± yapÄ±lmasÄ± Ã¶nerilmiÅŸ ve bu her iki baÅŸkan tarafÄ±ndan kabul gÃ¶rmÃ¼ÅŸtÃ¼r. Bir Ã¶nceki baÅŸkan (Dursun Ã–zbek) zamanÄ±nda imzalanan Emlak Konut sÃ¶zleÅŸmesi ve sonrasÄ±nda ÅŸimdiki baÅŸkan (Mustafa Cengiz) tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len sÃ¼reÃ§ Ã¼st Ã¼ste geldi. Bu toplantÄ±, doÄŸru bilgilerin paylaÅŸÄ±lmasÄ±, Emlak Konut'un fesih Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±na baÅŸlatmasÄ±nÄ± doÄŸru yÃ¶netmek amacÄ± ve yÃ¶netimimize destek olmak gayesiyle iki baÅŸkanÄ±n sadece Emlak Konuk krizini nasÄ±l yÃ¶netilmesi gerektiÄŸiyle ilgili bilgi alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunmasÄ± iÃ§in organize edildi."Â

Mustafa Cengiz ile Dursun Ã–zbek'i bir araya getirmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran HamamcÄ±oÄŸlu, "Ã–nce SayÄ±n Cengiz'i aradÄ±m ve ofisimde kahvaltÄ±ya davet ettim. SayÄ±n Cengiz, bu toplantÄ±ya katÄ±lmama hakkÄ±nÄ± kullanarak, SayÄ±n Dursun Ã–zbek'i eleÅŸtirip, 'Ben kimseyle kenetlenmeyeceÄŸim. Bu toplantÄ±nÄ±n uygunluÄŸuna ve faydasÄ±na inanmÄ±yorum.' dedi. Ãœyeleri bilgilendirmek iÃ§in resmi iletiÅŸim kanallarÄ±ndan iletilmesi iÃ§in kulÃ¼p genel sekreterliÄŸine yazÄ± gÃ¶nderdim. KulÃ¼p genel sekreteri Mustafa Turgun, Mustafa Cengiz ve Yusuf GÃ¼nay'Ä±n onayÄ±yla bir yazÄ± geldi. YazÄ±nÄ±n kulÃ¼bÃ¼n iletiÅŸim kanallarÄ±nda yayÄ±nlanmasÄ±nÄ±n uygun bulunmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Galatasaray tarihinde bÃ¶yle bir muamele olmamÄ±ÅŸtÄ±r. Divan Kurulunun kendi arasÄ±nda aldÄ±ÄŸÄ± bir karar, sÃ¼reci olduÄŸu gibi tÃ¼m doÄŸruluÄŸu ve ÅŸeffaflÄ±ÄŸÄ± ile aktardÄ±ÄŸÄ± bir yazÄ±nÄ±n deÄŸerlendirilmesi ve yayÄ±mlanmasÄ±nÄ±n Ã¶nlenmesi hiÃ§ kimsenin haddine deÄŸildir." diye konuÅŸtu.

Â HamamcÄ±oÄŸlu, Mustafa Cengiz'in Divan Kuruluna karÅŸÄ± cephe aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Bir yandan Galatasaray'da ayrÄ±ÅŸmaya engel olmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorsunuz, bir yandan 'Kenetlenelim' diyorsunuz ve Galatasaray Spor KulÃ¼bÃ¼nÃ¼n bir kurumu olan Divan Kuruluna bÃ¶yle bir cephe aÃ§Ä±yorsunuz. Bunun size ne faydasÄ± olabilir? YÃ¶netiminizdeki bazÄ± arkadaÅŸlar da bu durumdan rahatsÄ±z. BÃ¶l yÃ¶net, polemikler yaratla Galatasaray Spor KulÃ¼bÃ¼ uÃ§uruma doÄŸru gitmektedir. Buna mutlaka engel olunmasÄ± lazÄ±m. Galatasaray Spor KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanlÄ±k makamÄ± kutsaldÄ±r ve yÃ¼cedir. Hepimiz saygÄ± gÃ¶stermeliyiz, yÄ±pranmasÄ±na izin vermemeliyiz. Buna baÅŸkanÄ±n kendisi de dahildir." ifadelerini kullandÄ±.Â

Galatasaray KulÃ¼bÃ¼ YÃ¶netim Kuruluna desteÄŸe hazÄ±r olduklarÄ±nÄ± vurgulayan HamamcÄ±oÄŸlu, "ÃœÃ§ aydÄ±r baÄŸÄ±msÄ±z denetim kurulu raporunu talep ediyoruz. BaÅŸkanÄ±mÄ±z Mustafa Cengiz, mali konularda eleÅŸtirilere cevap verirken iki baÄŸÄ±msÄ±z denetim ÅŸirketinden geÃ§tiÄŸimizi sÃ¶ylÃ¼yordu. Hani nerede denetim raporlarÄ±? Herhangi biri mali tabloyla ilgili eleÅŸtiride bulunduÄŸunda 'KAP'tan suÃ§ duyurusu alÄ±yoruz' diye yaklaÅŸÄ±m oluyor. Bunlar bizi bir yere gÃ¶tÃ¼rmez. Galatasaray'Ä±n artÄ±k 'ben yaptÄ±m oldu' ve 'ben ne dersem o olur' veya 'diÄŸer organlarÄ± takmam' sÃ¼recini Ã§oktan geÃ§tik. Buna mutlaka bir Ã§Ã¶zÃ¼m bulunmasÄ± gerekiyor. Bunu BaÅŸkan ve yÃ¶netim kurulu bulacaktÄ±r. Ä°ktidar olmak muktedir olmak anlamÄ±na gelmiyor. Biz yÃ¶netim kuruluna destek vermeye hazÄ±rÄ±z. Ancak onlarÄ±n da bu desteÄŸe aÃ§Ä±k olmasÄ± gerek. BurasÄ± Galatasaray KulÃ¼bÃ¼nÃ¼n divan kuruludur. BaÅŸka bir kulÃ¼bÃ¼nÃ¼n deÄŸil, rakip deÄŸil, bir alternatif deÄŸildir. Galatasaray KulÃ¼bÃ¼ de Ã§aresiz deÄŸildir." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Sedat DoÄŸan'dan olaÄŸanÃ¼stÃ¼ seÃ§im Ã¶nerisiÂ

Galatasaray KulÃ¼bÃ¼nÃ¼n eski yÃ¶neticilerinden Sedat DoÄŸan, BaÅŸkan Mustafa Cengiz'e, olaÄŸanÃ¼stÃ¼ seÃ§ime gitmesini tavsiye etti.Â

Emlak Konut ile Riva ve Florya arazileri iÃ§in imzalanan sÃ¶zleÅŸmelerle ilgili deÄŸerlendirmede bulunan DoÄŸan, "Galatasaray BaÅŸkanÄ± olurken bu tÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼ korumaya, Galatasaray'Ä±n geleneklerini korumaya yemin ettiniz. TÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼ uygulayÄ±n ve ilk yÃ¶netim kurulu toplantÄ±sÄ±nda seÃ§im kararÄ± alÄ±n. AlmazsanÄ±z bunun ÅŸahsi sonuÃ§larÄ± olur. Orada (YÃ¶netim kurulu) benim sevdiÄŸim can kardeÅŸlerim var. Bunun parÃ§asÄ± olmayÄ±n. Galatasaray, bu yÃ¶netimle bu iÅŸlerin iÃ§inden Ã§Ä±kamaz. LÃ¼tfen gereÄŸini yapÄ±n ve tÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼ uygulayÄ±n. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki hafta bu karar alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ± takdirde Galatasaray'da belli insanlar size ihtarname Ã§ekecek. Sadece size deÄŸil, Emlak Konut'a ve SPK'ye de Ã§ekecekler. MÃ¼stafi durumdasÄ±nÄ±z. Ä°bra olmadÄ±nÄ±z ve hukuk yollarÄ±nÄ± kullanÄ±yorsunuz. HakkÄ±nÄ±z gibi gÃ¶rÃ¼nebilir ama Galatasaray'da genel kurulun iradesinin Ã¼zerinde hiÃ§bir irade olamaz. Siz tÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼ uygulamak zorundasÄ±nÄ±z. Size bir ihtarname gelecek, durumunuz ve ÅŸahsi sorumluluÄŸunuz olduÄŸu hatÄ±rlatÄ±lacak. AldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z kararlar ve yaptÄ±klarÄ±nÄ±z kadar yapmadÄ±klarÄ±nÄ±zdan da sorumlusunuz. Galatasaray her aÃ§Ä±ÄŸa dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nde siz sorumlusunuz." ÅŸeklinde konuÅŸtu.