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15.09.2019 - 08:00 |

Şeffaf UEFA!

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde 2019-2020 sezonu heyecanına az bir süre kala, UEFA’nın resmi sitesinde turnuvaya katılan 80 kulübün tüm gelir-giderlerini açıkladı

Şeffaf UEFA!

UEFA’nın iki önemli organizasyonu; Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi için geri sayım başladı. İki dev turnuvanın başlamasına sayılı günler kala, UEFA resmi sitesinden tüm kulüplerin gelir-gider kalemlerini açıkladı.

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde bu sezon mücadele edecek 80 kulübün, gelir-gider ortalamalarının yansıtıldığı özel tablolar yayınlandı. Buna göre, 80 kulübün ortalaması alarak gelirlerinin nasıl olduğu tek tek açıklandı.
Buna göre, iki büyük kupada yer alan takımların gelirleri şöyle sıralandı:
- Kulüplerin en büyük gelir kalemi yüzde 36 ile sponsorluklar oldu.
- Yüzde 28 ile yayın gelirleri ikinci sırada geldi.
- Takımların maç günü ve tribün gelirleri yüzde 17 ile üçüncü.
- UEFA’nın başarı ödülleri yüzde 14.
- Yüzde 5’lik kısım da diğer olarak verildi.
Takımların gider kalemlerinde transfer konusu dikkat çekti:
- Oyuncu maaşları ve transferlere yüzde 47’lik bir harcama var.
- İşletim yani şirketleşen kulüplerin harcamaları yüzde 31’e ulaştı.
- Kulüplerin personel giderleri yüzde 17’yi bulmuş durumda.
- Yine yüzde 5’lik de bir diğer harcama var.

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