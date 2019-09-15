Şeffaf UEFA!

UEFA’nın iki önemli organizasyonu; Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi için geri sayım başladı. İki dev turnuvanın başlamasına sayılı günler kala, UEFA resmi sitesinden tüm kulüplerin gelir-gider kalemlerini açıkladı.

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde bu sezon mücadele edecek 80 kulübün, gelir-gider ortalamalarının yansıtıldığı özel tablolar yayınlandı. Buna göre, 80 kulübün ortalaması alarak gelirlerinin nasıl olduğu tek tek açıklandı.

Buna göre, iki büyük kupada yer alan takımların gelirleri şöyle sıralandı:

- Kulüplerin en büyük gelir kalemi yüzde 36 ile sponsorluklar oldu.

- Yüzde 28 ile yayın gelirleri ikinci sırada geldi.

- Takımların maç günü ve tribün gelirleri yüzde 17 ile üçüncü.

- UEFA’nın başarı ödülleri yüzde 14.

- Yüzde 5’lik kısım da diğer olarak verildi.

Takımların gider kalemlerinde transfer konusu dikkat çekti:

- Oyuncu maaşları ve transferlere yüzde 47’lik bir harcama var.

- İşletim yani şirketleşen kulüplerin harcamaları yüzde 31’e ulaştı.

- Kulüplerin personel giderleri yüzde 17’yi bulmuş durumda.

- Yine yüzde 5’lik de bir diğer harcama var.