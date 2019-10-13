"Selam verme durumunu kabul etmek lazım"

Euro 2020 Elemeleri H Grubu 8inci maçında Fransa'da oynanacak olan Fransa - Türkiye maçını, Fransız gazeteciler Demirören Haber Ajansına (DHA) yorumladı.

Fransız gazeteci Denis Balbir, Fransanın çok formda olduğunu ve son İzlanda maçındaki galibiyetin takıma moral kattığını belirterek, "Takım son maçı 1-0 kazandı İzlanda karşısında. Onların sahasında kazanmak kolay değil. Takım halinde çok iyi hareket ediyor ve komplike bir futbol oynuyorlar. Türkiyenin de keyfi yerinde. Grupta sadece iki gol yediler. Ondan sonra gol yemediler, ikisi de duran toptandı. Türkiyede çok kaliteli oyuncular var. Bence çok güzel bir maç olacak. Türk ekibinin avantajı olduğunu düşünmüyorum. Fransa kendi evinde oynuyor fakat buna rağmen çok sıkı bir maç olacağını düşünüyorum ve Fransanın kazanacağını düşünüyorum" dedi.

"SELAM VERMEYİ KABUL ETMEK LAZIM"

Arnavutluk maçında Türkiye Milli Takımnın gol sevincinde asker selamı yapmasını da DHAya değerlendiren Balbir, "Bence selam verme durumunu bunu bu şekilde kabul etmek lazım. Takım, seyircileri o şekilde selamlamaktan mutluluk duyuyorsa, bu şekilde bu takıma müsaade etmek lazım. Ayrıca evet maç çok değişik bir atmosferde oynanacak ancak futbolla siyaseti karıştırmamak lazım" diye konuştu.

OLLIVIER: ÇOK İLGİNÇ BİR MAÇ OLACAK

Fransız bir diğer spor muhabiri Samuel Ollivier ise yaptığı açıklamada, İlk maçta Fransız takımı hiç formunda değildi. Çok kötüydü ve kaybettiler. Buna rağmen son kazandığı İzlanda maçıyla morali yükseldi takımın. O gün kaybettikleri o maçın rövanşını alıp gayet iyi şeyler yapmak istiyorlar. Çok ilginç bir maç olacağını düşünüyorum. Bu uluslararası bir maç. Çok önemli bir maç olarak. Hiçbir takım berabere kalmak için sahaya çıkmaz. İki takımda sahaya maçı kazanmak için çıkacaklardır şeklinde konuştu.

"FUTBOLLA SİYASETİ KARIŞTIRMAMAK GEREKİYOR"

Kylian Mbappe ve Hernandezin sakat olduğunu ancak Fransanın elinde birçok önemli futbolcu bulunduğunu vurgulayan Ollivier, yapılan asker selamı ile ilgili ise, "Ortada jeopolitik bir siyasi durum var. Bu şekilde selam vermelerini yadırgamak bence yanlış ancak futbolla siyaseti de karıştırmamak gerekiyor" dedi.