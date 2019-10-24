SelÃ§uk ErdoÄŸan, UEFA A Lisans kursunu bitirdi

ErdoÄŸan, sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, "5 yÄ±l boyunca sabÄ±rla ve emekle beklediÄŸim UEFA A Lisans kursunun 6 aylÄ±k sÃ¼recini saÄŸlÄ±klÄ± bir ÅŸekilde tamamlÄ±yorum. SÄ±rada 2021 Ä°ngiltere Pro Lisans kursu var"Â ifadelerini kullandÄ±.

HenÃ¼z 21 yaÅŸÄ±nda BeÅŸiktaÅŸ'ta antrenÃ¶rlÃ¼k yaparak,Â A takÄ±mda Ã§alÄ±ÅŸan en genÃ§ antrenÃ¶r unvanÄ±nÄ± Portekizli teknik direktÃ¶r Andre Villas Boas'Ä±n elinden alan SelÃ§uk ErdoÄŸan, daha sonraÂ ise Antalyaspor, Demir Grup Sivasspor, EskiÅŸehirspor, Adanaspor ve Bursaspor'da antrenÃ¶r olarakÂ gÃ¶revde bulundu. Lisans eÄŸitimini Gazi Ãœniversitesi Spor Bilimleri FakÃ¼ltesi'nde yapan ve okulu 1'incilikle bitiren ErdoÄŸan yine aynÄ± okulda yÃ¼ksek lisansÄ±nÄ± tamamladÄ±. Futbol Ã¼zerine doktorasÄ± da bulunan SelÃ§uk ErdoÄŸan, antrenÃ¶rlÃ¼k stajÄ±nÄ± Atletico Madrid'de tamamladÄ±.

GenÃ§ futbol adamÄ±, bu sezonÂ baÅŸÄ±nda ise Bursaspor KulÃ¼bÃ¼'nÃ¼n sportif direktÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ne getirildi.