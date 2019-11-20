Ernak, Volkswagen Arena'daki mÃ¼cadelenin ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, galibiyetten dolayÄ± oyuncularÄ±yla gurur duyduÄŸunu belirterek, "Ä°stikrarlÄ± oynadÄ±k ve 40 dakika boyunca savaÅŸtÄ±k. OyuncularÄ±m ve kendi adÄ±ma Ã§ok mutlu oldum." ifadelerini kullandÄ±.

BÃ¼tÃ§e olarak hÃ¼cum kalitesi ile rakip takÄ±mlara Ã¼stÃ¼nlÃ¼k saÄŸlayacak durumda olmadÄ±klarÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izen SelÃ§uk Ernak, "SavaÅŸmaktan baÅŸka Ã§aremiz yok. DarÃ¼ÅŸÅŸafaka Tekfen takÄ±mÄ±nÄ±n ana kimliÄŸi bu. Buna dÃ¶nÃ¼ÅŸ yapmak Ã¼zere gayret iÃ§indeyiz." diye konuÅŸtu.

Joventut BaÅŸantrenÃ¶rÃ¼ Carles Duran ise yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, iyi mÃ¼cadele ettiklerini kaydederek, "MaÃ§Ä±n sonuna kadar savaÅŸmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k. DarÃ¼ÅŸÅŸafaka Tekfen'i galibiyetten dolayÄ± tebrik ediyorum. Deplasmanda fazla top kaybÄ± yaparsanÄ±z kazanmanÄ±z zor olur." deÄŸerlendirmesinde bulundu.