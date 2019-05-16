Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİspanya La Liga Haberleri Seleznov geri dönüyor
16.05.2019 - 16:36 |

Seleznov geri dönüyor

Akhisarspor ile yollarını ayırdıktan sonra İspanya’nın Malaga takımına transfer olan Yevhen Seleznov, yeni takımında hiç başarılı olamayınca kendisine yine yol göründü.

Seleznov geri dönüyor

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Malaga formasıyla İspanya 2. Ligi’nde 12 maçta forma giyen deneyimli forvet bu maçlarda ne gol atabildi, ne de asist yapabildi. Futbolcu konusunda temkinli davranan ve sezon sonuna kadar sözleşme yapan İspanyol ekibinin, performansından memnun kalmadığı oyuncu ile sezon sonunda yolları ayıracağı belirtildi.

İspanya ikinci liginde sezon gelecek ay tamamlanacak. Ukrayna basınına göre Seleznov yola Malaga kulübünde devam etmeyecek ve ülkesine dönecek. Futbolcunun daha önce de formasını giydiği Dnipro takımına dönmesinin yüksek ihtimal olduğuna yönelik satırlar dikkat çekti.

Süper Lig’de sergilediği başarılı performansla bir dönem Galatasaray’ın da dikkatini çeken Seleznov, Akhisarspor’da 33 maçta 14 gol atarken, Karabükspor formasıyla da 8 gol kaydetmişti. Malaga'da son maçlarda kadroya da giremiyordu.

    Karaman: "Grupta çok değerli takımlara karşı oynadık
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Ünal Karaman: "Gerekli raporları sunuyoruz"

    Ünal Karaman: "Gerekli raporları sunuyoruz"

    Obradovic: "Kazanmamız neredeyse imkansızdı"

    Obradovic: "Kazanmamız neredeyse imkansızdı"

    Ergin Ataman: "Dunston 2-3 ay yok"

    Ergin Ataman: "Dunston 2-3 ay yok"

    Mönchengladbach - Medipol Başakşehir: 1-2

    Mönchengladbach - Medipol Başakşehir: 1-2

    Sıradaki Haber