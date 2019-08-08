Seleznov resmen Malaga'dan ayrıldı!

Akhisarspor ile yollarını ayırdıktan sonra İspanya’nın Malaga ekibine transfer olan Yevhen Seleznov, mavi-beyazlılarda ancak yarım sezon dayanabildi. Kulüple 2021’e kadar sözleşmesi bulunan Ukraynalı forvetin bu kontratı feshedildi ve kulüple yolları ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada “Yevhen Seleznov’un kontratı oyuncu ile Malaga arasında varılan anlaşmayla karşılıklı olarak feshedilmiştir. Malaga Kulübü futbolcuya ilerki profesyonel hayatında başarılar diler” denildi.

Türkiye’den kulüplerle görüşüyor

Malaga ile 12 maçta forma giyen ve toplamda 349 dakika sahada kalan deneyimli futbolcu, bu maçlarda skora hiç katkı yapamamıştı. Futbolcunun Türkiye’den bazı kulüplerle görüşme halinde olduğu, anlaşması durumunda yoluna burada devam edeceği belirtiliyor.