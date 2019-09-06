2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu'nda Çekya'ya yenilerek son 16 şansını kaçıran A Milli Basketbol Takımımız'da tepkilerin odağında yer alan Semih Erden'den sitem dolu mesaj...

Tecrübeli oyuncu kişisel Instagram hesabından şu ifadeleri kullandı: "Evet, 33 yaşındayım, profesyonel basketbol kariyerimde her şeyi yaşadım, iyisiyle kötüsüyle herkese teşekkür ediyorum. Ama hak etmediğim şeyleri hep yaşadım. İşler iyi giderken iyi, kötü giderken Semih Erden hep suçlu. Şimdi ben anlatıyorum. Hep ben dinledim, biraz da siz dinleyin. İlk önce bu turnuva ile başlamak istiyorum. Sezon bitiminde sadece 2 gün tatil yaptım, o da zorunlu olarak… Arkadaşım evlendi diye… Yaklaşık 2 aydan fazla bu turnuvaya hazırlandım.

'Siz tatil yaparken...'

Nasıl mı? Siz tatil yaparken ben köpekler gibi çalıştım.Neden mi? Çünkü milli forma başka bir dünya benim için. Ve yine milli forma uğruna sakatlandım. Tam formdayken 2 hafta sadece yürüyebildim. Üçüncü hafta turnuvaya yetişebilmek için ikinci antrenmandan sonra sekerek maç oynadım ve öyle devam ettim. Ta ki bu turnuvaya başlayana kadar. Evet, toparlamak kolay değil çünkü uzun adam olduğum için toparlama süreci uzun oluyor. Ne çektiğimi bir ben, bir Allah biliyor. Ama olsun… Ben yine sakatlandım ama yine de kaçmadım. Yaza en iyi şekilde hazırlandım.Biraz daha geriye gidiyorum. NBA'de oynarken hem omuz, hem sporcu fıtığı ameliyatı oldum. Aynı sene içinde… Yine de geldim milli takıma…NBA'deki takımımın doktoru ‘4 ay boyunca oynayamazsın' dedi. Ama ben oradaydım. Not: Başkaları telefon açmaz ama onlara bir şey olmaz… Ne hikmetse konu Semih Erden olunca manşet haber yayınlanıyor. Neyse… Daha geriye gidiyorum…2010 Dünya Şampiyonası… Türkiye'de hayatımda hiç kuşkusuz en iyi yılım diyebilirim. Fenerbahçe şampiyonluğu, üstüne dünya ikinciliği… Omzumda yırtık ile koluma aldığım her darbede kolumu belli bir süre hissetmiyordum. Ama önemli değildi çünkü söz konusu bayrağım olunca ben hiç görevden kaçmadım. Tabii ki hatalarım var, yok demiyorum. Kimse sütten çıkmış ak kaşık değil. Ama ben bedelini her zaman ödedim. Bunu herkes böyle bilsin yeter.Bunları yazmamın sebebi de herkes bilsin istedim. Hepsi bu… Kariyerim boyunca da her zaman göreve hazırım. Bu böyle bilinsin.Teşekkürler."