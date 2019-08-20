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20.08.2019 - 18:46| İZMİR (AA)

Semih Erden'in yeni takımı Pınar Karşıyaka! İmzayı attı...

İzmir temsilcisi, milli basketbolcuyu 2 yıllığına kadrosuna kattı.

Semih Erden'in yeni takımı Pınar Karşıyaka! İmzayı attı...

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, milli basketbolcu Semih Erden'i kadrosuna dahil etti.

Pınar Karşıyaka'dan yapılan yazılı açıklamada, 33 yaşındaki tecrübeli pivotla 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Profesyonel kariyerine Darüşşafaka'da başlayan Semih Erden, Türkiye'de Fenerbahçe, Beşiktaş, Anadolu Efes ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Sırbistan'da Partizan, NBA'de Boston Celtics ve Cleveland Cavaliers formaları giydi.

 

 

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