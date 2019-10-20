Futbol

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
HaberlerFutbolSemih Kaya attÄ±, Sparta Prag bir puan aldÄ±
20.10.2019 - 23:17 | | AA

Semih Kaya attÄ±, Sparta Prag bir puan aldÄ±

Sparta Prag formasÄ± giyen Semih Kaya, Teplice ile 1-1 berabere kaldÄ±klarÄ± maÃ§ta takÄ±mÄ±nÄ±n golÃ¼nÃ¼ kaydetti.Â

Semih Kaya attÄ±, Sparta Prag bir puan aldÄ±

Ã‡ekya Birinci Futbol Ligi'nde Sparta Prag formasÄ± giyen Semih Kaya, Teplice ile 1-1 berabere kaldÄ±klarÄ± maÃ§ta takÄ±mÄ±nÄ±n golÃ¼nÃ¼ kaydetti.Â 

Ligin 13. haftasÄ±nda Teplice, Sparta Prag'Ä± konuk etti. Sparta Prag, karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n 68. dakikasÄ±nda Semih Kaya'nÄ±n attÄ±ÄŸÄ± golle 1-0 Ã¶ne geÃ§ti. Milli futbolcu, 2017'de transfer olduÄŸu Sparta Prag'daki ilk golÃ¼nÃ¼ atmÄ±ÅŸ oldu.Â 

Ev sahibi takÄ±m 90. dakikada Jakub Reznicek'in golÃ¼yle durumu 1-1 yaptÄ± ve mÃ¼cadele bu skorla sona erdi.Â 

Slavia Prag'Ä±n 35 puanla lider olduÄŸu ligde, Sparta Prag ve Teplice bu sonucun ardÄ±ndan puanÄ±nÄ± 18 yaptÄ±.

    AyÅŸegül ÇakÄ±n'dan Avrupa ÅŸampiyonluÄŸu
    daha fazla video iÃ§in
    SON DAKÄ°KA SPOR HABERLERÄ°
    TÜM HABERLER

    Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

    Erol Bulut: "Çok farklÄ± bir skor çÄ±kabilirdi

    Erol Bulut: "Ã‡ok farklÄ± bir skor Ã§Ä±kabilirdi

    Semih Kaya attÄ±, Sparta Prag bir puan aldÄ±

    Semih Kaya attÄ±, Sparta Prag bir puan aldÄ±

    Ali Koç: "Zevksiz bir maçtÄ±"

    Ali KoÃ§: "Zevksiz bir maÃ§tÄ±"

    Süper Lig'de 8. hafta puan durumu ve maç sonuçlarÄ±!

    SÃ¼per Lig'de 8. hafta puan durumu ve maÃ§ sonuÃ§larÄ±!

    SÄ±radaki Haber