Semih Özsoy: Obradovic istediği sürece devam eder

Fenerbahçe'de Başkan Vekili Semih Özsoy'dan Obradovic açıklaması geldi.

Özsoy'ın açıklaması şöyle:

Zeljko Obradovic istediği sürece Fenerbahçe'de görevine devam eder. İmzaların pek değeri yoktur, gönüldür. Zeljko bizim için hakikaten farklıdır. Erkek basketbolda Zeljko'dan öncesi ve sonrası vardır."