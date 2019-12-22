22.12.2019 - 16:14 |
Semih Özsoy: Obradovic istediği sürece devam eder
Fenerbahçe'de Başkan Vekili Semih Özsoy, Kadın Basketbol Takımı'nın eski kaptanı Birsel Vardarlı'nın jübilesinde Zeljko Obradovic hakkında konuştu. Yeni sözleşme sorusunu cevaplayan Özsoy, "Zeljko Obradovic istediği sürece Fenerbahçe'de görevine devam eder. İmzaların pek değeri yoktur, gönüldür. Zeljko bizim için hakikaten farklıdır. Erkek basketbolda Zeljko'dan öncesi ve sonrası vardır" dedi.
Fenerbahçe'de Başkan Vekili Semih Özsoy'dan Obradovic açıklaması geldi.
Özsoy'ın açıklaması şöyle:
Zeljko Obradovic istediği sürece Fenerbahçe'de görevine devam eder. İmzaların pek değeri yoktur, gönüldür. Zeljko bizim için hakikaten farklıdır. Erkek basketbolda Zeljko'dan öncesi ve sonrası vardır."