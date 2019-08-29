Semih Ã–zsoy: Volkan Demirel ile gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ldÃ¼

KulÃ¼pler BirliÄŸi VakfÄ± BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'na Fikret Orman'Ä±n yeninden seÃ§ilmesinden dolayÄ± tebrik eden Semih Ã–zsoy, Yasa DÄ±ÅŸÄ± Bahis olayÄ± ile ilgili de konuÅŸtu. Yasa DÄ±ÅŸÄ± Bahis'in kangren olmuÅŸ, tasvip edilmeyen bir ÅŸey olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izen Ã–zsoy, "Bunun yaptÄ±rÄ±mlarÄ± ile mutlaka Ã¼zerine gidilmelidir. Ã‡Ã¼nkÃ¼ verdiÄŸi zarar maddi olarak yaptÄ±ÄŸÄ± zararlarÄ±n izahatÄ± olmayan manevi zararlarÄ± da var. DolayÄ±sÄ±yla Ã§ok kÃ¶tÃ¼, uzak durulmasÄ± gereken bir ÅŸey ama bunu topyekÃ¼n halletmemiz gerektiÄŸine inandÄ±ÄŸÄ±m bir ÅŸey. DolayÄ±sÄ±yla yaptÄ±rÄ±mlarla kanunlarla bunun Ã¼stesinden gelip tamamen kÃ¶kÃ¼nÃ¼n kazÄ±nmasÄ± gerektiÄŸine inandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir ÅŸey" dedi.

"TRABZONSPOR'A KARÅžI EVÄ°MÄ°ZDE GALÄ°P GELECEÄžÄ°Z"

Semih Ã–zsoy, ligin 3'Ã¼ncÃ¼ haftasÄ±nda Trabzonspor ile oynanacak maÃ§ ve sakatlÄ±klarla ilgili olarak da, "SakatlÄ±klar maliyetin iÃ§inde var, bÃ¼tÃ¼n takÄ±mlarda kulÃ¼pler de var. DolayÄ±sÄ±yla biz bir bÃ¼tÃ¼n olarak iyi bir takÄ±mÄ±z. Trabzonspor da ismi Ã¼zerinde. Eminim en iyi ÅŸeklide mÃ¼cadele edip evimizde galip ayrÄ±lacaÄŸÄ±z" diye konuÅŸtu.

"SÃ–Z VERÄ°LENLERÄ°N HEPSÄ° YAPILIR"

Semih Ã–zsoy, Luiz Gustavo ve transfer dÃ¶nemi hakkÄ±nda da ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi;

"Transferler ile ilgili Damien Comolli gerektiÄŸi zaman gerekli aÃ§Ä±klamalarÄ± yapÄ±yor ve dediÄŸiniz gibi sonuna geldik. Zaten ÅŸurada birkaÃ§ gÃ¼nÃ¼mÃ¼z kaldÄ±, pazartesi gÃ¼nÃ¼ne kadar. SÃ¶z verilenlerin hepsi yapÄ±lÄ±r, gerÃ§ekleÅŸir. Elimizden geldiÄŸince mÃ¼dahaleler yapÄ±p halletmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Ali baÅŸkan Ã§ok mesai harcÄ±yor. DolayÄ±sÄ±yla en iyi ÅŸekilde transfer sezonunu kapatmak istiyoruz. Ä°yi bir takÄ±m kurduk, Ã¶nemli olan o havayÄ± ve o ruhu kaybetmemek. Hakikaten islim Ã¼zerindeyiz, forma anlamÄ±nda ve futbol anlamÄ±nda deÄŸil, hava anlamÄ±nda. Ali baÅŸkanÄ±n yaptÄ±klarÄ± ile birlikte Damien Comolli gerekli aÃ§Ä±klamalarÄ± yapar size. Oyuncu bazÄ±nda konuÅŸmayalÄ±m. Transferin bitmesine Ã§ok az kaldÄ± dedim. Oyuncular olabilir, Ã¶nemli olan FenerbahÃ§emizin ÅŸartlarÄ±na uymasÄ±."

"VOLKAN DEMÄ°REL BU CAMÄ°ANIN EVLADI"

Volkan Demirel'in sarÄ±-lacivertli camianÄ±n evladÄ± olduÄŸunu kaydeden Semih Ã–zsoy, "Kendisi ile de gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ldÃ¼. Kendisinin de bildikleri var. Ali baÅŸkanÄ±n onunla konuÅŸtuklarÄ± var. DolayÄ±sÄ±yla bizim iÃ§imizden biri. Pozisyonunun ne olduÄŸunun hiÃ§ Ã¶nemi yok. Kendisi kendi kararÄ±nÄ± verdiÄŸinde hepsi netleÅŸir" ÅŸeklinde konuÅŸtu.