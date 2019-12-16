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16.12.2019 - 10:28 |

Semih Şentürk'ten Beykoz iddialarına yalanlama

Yaklaşık 1.5 yıldır boşta olan eski Fenerbahçeli futbolcu Semih Şentürk, Beykoz ile anlaştığı iddia edilmişti. Fakat tecrübeli futbolcu bu iddiaları yalanladı.

Semih Şentürk'ten Beykoz iddialarına yalanlama

Fenerbahçe ve Milli Takım'ın eski futbolcusu Semih Şentürk, İstanbul Süper Amatör Lig ekiplerinden Beykoz'da forma giyeği iddia edilmişti. 

Semih Şentürk'ten yalanlama

Tecrübeli futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Beykoz iddialarını yalanladı. İşte Şentürk'ün açıklaması;

'Sevgili futbolseverler,

Beykozspor 1908 ile anlaştığım yönündeki haberler tamamen asparagastır. Yalnızca maçı izlemeye gittim ve sosyal medyada maçtan bir hikaye paylaştım. Konu bundan ibarettir. Bilginize.'

Türk futbolunun köklü kulüplerinden olan ve uzun yıllar profesyonel liglerde mücadele eden Beykoz, bu sezon İstanbul Süper Amatör Lig 8. Grup'ta yer alıyor. Sarı siyahlı ekip 11. haftanın sonunda ikinci basamakta yer alıyor. Beykoz, önce grubu ilk ikide bitirip play-off'a yükselmenin, oradan da Bölgesel Amatör Lig'e çıkmanın hesaplarını yapıyor.

 

Semih Şentürkten Beykoz iddialarına yalanlama

 

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