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HaberlerBeşiktaş‘Sen bize lazımsın’
30.10.2019 - 08:00 |

‘Sen bize lazımsın’

Kartal’da kaptan Burak Yılmaz’ın, Teknik Direktör Abdullah Avcı tarafından Galatasaray derbisinde riske edilmediği belirlendi.

‘Sen bize lazımsın’

Kartal’da kaptan Burak Yılmaz’ın, Teknik Direktör Abdullah Avcı tarafından Galatasaray derbisinde riske edilmediği belirlendi. Golcü futbolcu kasığındaki sakatlık tamamen düzelmese de dev maçta oynamak isterken, Avcı’nın buna karşı çıktığı ifade edildi.

Siyah-beyazlı teknik adamın karşılaşmadan bir gün önce Burak’la yaptığı özel görüşmede, “Seni tamamen hazır olmadan oynatmayı kesinlikle doğru bulmuyorum. Derbide oynayıp aynı bölgeden yeniden sakatlanırsan sahalara dönmen çok uzun sürebilir. Önümüzdeki dönemde oynamazsan takım için daha büyük sıkıntı olur” ifadelerini kullandığı kaydedildi.

Hocasının sağlığıyla ilgili düşüncelerine hak veren Burak Yılmaz bu görüşmenin ardından kamptan ayrılırken, Abdullah Avcı’nın da ilk 11’e Umut Nayir’ı yazdığı vurgulandı.

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