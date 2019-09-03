Sen ne çalardın?

CEMAL ERSEN



Merkez Hakem Kurulu’nun bu sezon başlattığı uygulama ile sahadaki hakemi ve VAR’ı, diğer hakemler denetleyecek. Üst klasman hakemler arasında kurulan e-mail grubu aracılığı ile haftanın tartışmalı pozisyonlarının değerlendirilmesini isteyen MHK, ilk iki haftada 5 pozisyonu gündeme taşırken, 3. haftada tam dokuz kararla ilgili yorum yapılmasını talep etti.



MHK üyesi Oğuz Sarvan’ın hazırladığı projenin amacının kamuoyu tarafından tartışılan kararlarda, hakemin performansının hakemler tarafından değerlendirilmesi olduğu ifade edildi. Üst klasmanda bulunan 43 hakemin dahil olduğu gruba, haftanın maçlarında yaşanan tartışmaya açık pozisyonların görüntüleri gönderiliyor. Hakemlere pozisyon ile ilgili görüşleri, hakem veya Video Asistan Hakeminin hatalı olup olmadığı soruluyor. Gelen yanıtların çoğunluğu hakemi destekler nitelikte ise, gözlemci raporları da göz önüne alınarak not olumlu şeklinde belirleniyor. Aksi durumda hakem cezaya giriyor.

İlk iki haftada dördü Süper Lig, biri 1. Lig olmak üzere sadece 5 pozisyonla ilgili görüş isteyen MHK’nin, 3. haftada beş maçta dokuz görüntü paylaşması dikkat çekti. Kurul, Kayserispor- Galatasaray ve Beşiktaş- Ç.Rizespor karşılaşmalarından 3’er, Göztepe-Denizlispor, Konyaspor- Antalyaspor ve 1. Ligden Ümraniyespor- İstanbulspor müsabakalarından ise 1’er pozisyon hakkında yorum talep etti.



İzle gönder

MHK söz konusu uygulamanın sonuçlarını şu ana kadar açıklamazken, medyadaki yorumların dozuna göre gerekirse, hakem kararlarının doğruluğu veya hatalı olduğu yönünde bilgilendirme yapabileceği öğrenildi.



Şu ana dek Süper Lig’de 8 hakem MHK’nin sorgusuna alındı. 3. haftada ise Mustafa Öğretmenoğlu, Yaşar Kemal Uğurlu, Suat Arslanboğa ve Ümit Öztürk, 1. Ligde Yiğit Arslan’nın kararlarıyla ilgili meslektaşlarının görüşlerine başvurdu. Oluşturulan e-mail grubuna her maçtan sonra tek tek pozisyonları gönderen MHK, aynı gün geri bildirim istiyor. Gelen yanıtlar MHK üyesi Oğuz Sarvan ve Ünsal Çimen tarafından performans ölçümü olarak kullanılıyor.

Penaltı, kırmızı kart, faullü sert müdahaleler ve VAR’ın devreye girmesi gereken pozisyonların irdelendiği uygulamada, sistem içindeki hakemlerin de denetimden geçmesi sağlanıyor.