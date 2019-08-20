Senad Ok: 'Fenerbahçe, Gustavo transferini bitirmeye çok yakın'

Sarı-lacivertli camiada 5-0'lık Gazişehir galibiyetinin ardını ve transfer gündemini Milliyet Gazetesi muhabiri Senad Ok, Skorer TV canlı yayınında değerlendirdi.

Senad Ok'un değerlendirmeleri şu şekilde;

Moses'ın sakatlanması sıkıntı. Tam kendini bulmuştu yeniden sakatlandı. Geçen senede oynamadan gelmişti ve ritmini tutturamadı. Bu kötü oldu Moses ve Fenerbahçe için. Moses'in yerine Deniz Türüç oynar. Moses yıldız bir oyuncu. Fark yaratabilen bir oyuncu. Eksikliği büyük olur.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal ve ekibi özellikle Niyazi hoca bu adale sakatlıklarının önüne geçmek için büyük çaba gösterdi ama yinede sakatlık oluyor. Dün gece sorunsuz bir geceydi. Her şey tamamdı.

Fenerbahçe'nin yeni sezonda hücum oyuncuları çok zeki oyuncular. Emre, Kruse, Vedat Muriç, Ozan Fenerbahçe'nin omurgasındaki isimler. Bu oyuncular Fenerbahçe'nin oyun tarzını nasıl değiştirdiğini gördük. Dün gece maça gittim, inanılmaz bir enerji vardı. Fenerbahçeli oyuncular sahaya çıktığında oyuncularda da vardı. Hafta boyunca maçları izlediler ve son maç olduğu için bir an önce oynamak istediler. Başlama düdüğü çaldı anda 3-4 gol olacağını anladım. Gazişehir yerine ligin en güçlü takımı olsa da oradan çıkamazdı.

Fenerbahçe'nin gerçek anlamda nerde olduğunu deplasmanlarda göreceğiz. Deplasmanlarda nasıl oynayacağı Fenerbahçe'nin kaderini belirleyecek. Kadıköy'de kolay kolay maç kaybetmez. Geçen seneki takım Gazişehir takımını yenmekte sıkıntı yaşardı. Fenerbahçe bu sene birçok pozisyonun artık çözdü. Kanatlar tamam, orta saha tamam. Forvet tamam. Kalede de sorun yok.

Fenerbahçe'nin 34 maçı var. Yönetimin ne olursa olsun Kolarov, Babacar, Gustavo'yu şimdiye kadar bitirmesi lazımdı. Zanka mesela kolay maça denk geldi. Hazırlık maçı yapmadan oynadı. En azından Kolarov'u bitirseydi Fenerbahçe dün akşam sol beke çekerdi ve o sorunu da çözmüştü.

Fenerbahçe'de Gustavo transferini bitirmeye çok yakın. Yönetim Kolarov transferi çok erken basına yansıdığı için zor girdiği için bu transferde gizli ilerletmeye çalışıyorlar.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu içinde Volkan Demirel'i istemeyen kişiler olduğunu biliyorum. Mesela mekanın sahibi diyorlar ya. Emre geldi, bir şeyleri değiştirdi, heyecan yarattı. Geri getirdiğin Emre'ye hak ettiği değeri verdin. Volkan Demirel böyle geri dönebilecek mi? Volkan'ın devam edip etmeme kararı başkanın iki dudağı arasında. Kolay bir karar aslında. Bu süreç Volkan'ı yıprattı. Ne olursa olsun acabalarla takımda kalacak Volkan.