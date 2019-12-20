Senad Ok: Rodriguez transferi olacak gibi duruyor

SÃ¼per Lig'de 16. haftasÄ± dev karÅŸÄ±laÅŸmaya sahne olacak: FenerbahÃ§e-BeÅŸiktaÅŸ... Milliyet Gazetesi muhabirleri Serdar SarÄ±daÄŸ ve Senad Ok derbiyi Skorer TV'de masaya yatÄ±rdÄ±...

Senad Ok'un aÃ§Ä±klamalarÄ±: "F.BahÃ§e'de derbiden ziyade oyuncularÄ±n sakatlÄ±klarÄ±nÄ± tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±. Moses, Hasan, Rodrigues, SadÄ±k derbide yok. Kruse'nin yedek kalmasÄ±nÄ±n zor olduÄŸu ifade edildi. Zanka'nÄ±n ilk 11'de oynama durumunun ÅŸÃ¼pheli olduÄŸunu Ã¶ÄŸrendim. DÃ¼n gece aldÄ±ÄŸÄ±m bilgiler Ã¼zerine. Ersun hoca bu maÃ§ta en tecrÃ¼beli oyuncularÄ±, orjinal yerlerinde oynatÄ±r. Deniz'in sol bek, Jailson'un stoper olacaÄŸÄ± bir maÃ§ deÄŸil. Ersun hoca zor baÅŸkanlarla Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Bu tip durumlarÄ± aÅŸacak bir teknik adam. Hoca ve ekibinin maÃ§a tam konsantre olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum.Â Â

"Ersun hoca olaÄŸanÃ¼stÃ¼ sonuÃ§ olmazsa gÃ¶revinin baÅŸÄ±nda kalÄ±r"

3-0 ve 4-0 gibi BeÅŸiktaÅŸ farklÄ± maÄŸlubiyetinde durum farklÄ± olur. Benim izlenimim derbide olaÄŸanÃ¼stÃ¼ sonuÃ§ olmazsa, Ersun hoca gÃ¶nderilmez. 1 senedir Ersun hocaya yatÄ±rÄ±m yapÄ±lÄ±yor. Galatasaray rakip gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. G.Saray puan sÄ±ralamasÄ±nda F.BahÃ§e'nin Ã¼zerine Ã§Ä±kmadÄ±ÄŸÄ± sÃ¼rece idare edilebilir bir durum var ortada. Ersun hoca eleÅŸtiriliyor. Buna raÄŸmen taraftarlar Ersun hocayÄ± seviyor. Taraftara hitap etmeyen hiÃ§bir hoca F.BahÃ§e'de baÅŸarÄ±lÄ± olamaz. Ersun hoca bazÄ± maÃ§larÄ± 1 puana oynuyor. OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ sonuÃ§ olmazsa, kazansa da kaybetse de Ersun hocanÄ±n gÃ¶revinin baÅŸÄ±nda kalacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum.Â

"GÃ¼zel ve keyifli maÃ§ izleyeceÄŸiz"

Ben yÃ¶netici olsam BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n baÅŸÄ±na sezon baÅŸÄ±nda Sergen YalÃ§Ä±n'Ä± getirirdim. Ã‡Ã¼nkÃ¼ her takÄ±mda baÅŸarÄ±lÄ± oluyor. Åžu anki kadrolarda BeÅŸiktaÅŸ Ã¼stÃ¼n. Ã‡Ã¼nkÃ¼ F.BahÃ§e'de Ã§ok eksik var. Rodrigues nasÄ±l Ã¶yle gereksiz kart gÃ¶rÃ¼yor? AnlamÄ±ÅŸ deÄŸilim. Bu maÃ§ Vodafone Park'ta olsa Ã§ok net BeÅŸiktaÅŸ favori derdim. GollÃ¼ beraberlik olur. GÃ¼zel ve keyifli maÃ§ izleyeceÄŸiz.Â OÄŸuzhan'dan artÄ±k olmayacaÄŸÄ± Ã§ok belli. Ã–z gÃ¼ven eksikliÄŸi var. KafasÄ±nda soru iÅŸaretleriyle topla buluÅŸuyor.Â

"Ricardo Rodriguez transferi olacak gibi duruyor"

Devre arasÄ±nda sol bek iÃ§in FenerbahÃ§e'de Ricardo Rodriguez transferi olacak gibi duruyor. Bir de golcÃ¼ transferi hedefleniyor.Â Vedat MuriÃ§ ile en Ã§ok ilgilenen kulÃ¼p Tottenham. Tottenham'Ä±n da FenerbahÃ§e KulÃ¼bÃ¼'ne bu niyetinden bahsettiÄŸini biliyorum. Tottenham'Ä±n Vedat'Ä±n iÃ§in gelme ihtimalini yÃ¼ksek gÃ¶rÃ¼yorum. Sezon sonu iÃ§in dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorlar.Â

'Derbi BeÅŸiktaÅŸ ile FenerbahÃ§e seyircisi arasÄ±nda geÃ§er'

Serdar SarÄ±daÄŸ'Ä±n aÃ§Ä±klamalarÄ±: "Bu maÃ§Ä±n BeÅŸiktaÅŸ ile FenerbahÃ§e seyircisi arasÄ±nda geÃ§eceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. KadÄ±kÃ¶y'Ã¼n inanÄ±lmaz pozitif atmosferi var. BuralarÄ± aÅŸabilirler mi? AÅŸabilecek potansiyelde oyuncular var. FenerbahÃ§e'yi derbide 1-0 Ã¶ne geÃ§iren faktÃ¶r tribÃ¼nler. Bu maÃ§Ä±n 1-1, 0-0 gibi berabere biteceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Motivasyon anlamÄ±nda Emre faktÃ¶rÃ¼ nedeniyle Ersun hocaya iÅŸ kalmÄ±yor. Åženol hoca, KadÄ±kÃ¶y'deki kafasÄ±na cisim aldÄ±ÄŸÄ± maÃ§tan sonra Galatasaray derbisine Ã§Ä±ktÄ±. Åženol hoca TT StadÄ±'nda cisim olarak vardÄ±.

"Beraberlik kokan bir oyun seziyorum"Â

Abdullah AvcÄ±'nÄ±n sezon sonuna kadar olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. BorÃ§ yÃ¼kÃ¼ altÄ±nda olan kulÃ¼be gelmiÅŸ. Ä°stenilen transferler yapÄ±lmadÄ±. TakÄ±mÄ±n bu seviyede olmasÄ± bile mucize. Dibi gÃ¶rdÃ¼ bu takÄ±m. Futbolda hoca gÃ¶ndermek Ã§Ã¶zÃ¼m deÄŸil. Ersun hoca iÃ§in de Abdullah hoca iÃ§in de bÃ¶yle. Rahmetli Seba, Gordon Milne'nin arkasÄ±nda durmasaydÄ± 3 sene Ã¼st Ã¼ste ÅŸampiyonluk gelmezdi. Erol hoca, Sergen hoca ve Abdullah hoca Premier Lig'deki birÃ§ok teknik adamdan iyi. Ama dil problemi olduÄŸu iÃ§in gidemiyorlar. KulÃ¼pler akÄ±cÄ± Ä°ngilizce istiyor. Favori yÃ¼zde 51 de olsa FenerbahÃ§e. BeÅŸiktaÅŸ 1 puanla oradan dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nde kimse baÅŸarÄ±sÄ±z demez. Beraberlik kokan bir oyun seziyorum.

"Derbi 0-0 biter"

Vedat MuriÃ§ ve Burak YÄ±lmaz. Ä°kisi de iyi oyuncular. Orta sahada Atiba ve Emre. Emre daha tecrÃ¼beli. Ä°ki takÄ±mÄ±n da en iyi oyuncularÄ± Emre ve Atiba. Kalecilerde Karius iyi gidiyor. Kadro kalitesi deÄŸil, psikolojiyi yÃ¶netebilmek Ã¶n plana Ã§Ä±kar. Abdullah hoca bÃ¼yÃ¼k kulÃ¼bÃ¼n baÅŸÄ±nda ilk kez KadÄ±kÃ¶y'e gidiyor. OrayÄ± kaldÄ±rabilecek mi? O Ã¶nemli. HocalarÄ±n oyunu okuyabilme Ã¶zellikleri Ã¶n plana Ã§Ä±kacaktÄ±r. Derbide 0-0'lÄ±k sonuÃ§ bekliyorum.Â Â

"Derbide Ruiz sÃ¼rprizi olabilir"

Nkoudou ve Ruiz forma istiyorlar. Derbide Ruiz sÃ¼rprizi olabilir. OÄŸuzhan Erzincanspor maÃ§Ä±nda yine verilen ÅŸansÄ± deÄŸerlendiremedi. Hoca, Adem Ljajic'i oynatacak 8 numara arÄ±yor.Â

"Cenk Tosun TÃ¼rkiye'ye gelmez"

Cenk Tosun devre arasÄ±nda Almanya'ya gider, TÃ¼rkiye'ye gelmez. Ama ÅŸu an iÃ§in sÃ¶ylÃ¼yorum. Åžu anki kararlarÄ± Ä°ngiltere'de kalmak. Ä°ngiltere olmazsa Almanya.Â

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