Yeni Malatya ve Göztepe maçları sonrası doğal olarak Yanal’ın durumu ile alakalı birçok haber, yorum ve iddia ortaya atıldı. Son beraberliğin ardından Yanal’a yönelik eleştiriler iyice arttı. Hatta konuyla ilgili yaptığım istihbarat çalışmasında sonuçlar nedeniyle “Başkan ile Yanal’ın arası açık. Başkan bu sezon bir kere bile soyunma odasına inmedi. Bu da bunun göstergesi” diye bir ifade kullanıldı.

Ancak bu duruma şüphe ile yaklaşıp araştırmaya karar verdim ve işin aslının çok farklı olduğunu öğrendim.

Başkan Koç soyunma odasına inen başkan profilinden uzak durmaya çalışsa da geçen sezonki sonuçlar sebebiyle bunu tam olarak gerçekleştiremedi.

Yanal’ın gelişiyle takımın toparlanması ve futbol takımında işlerin daha sağlıklı yürüyebilmesi adına teknik heyetle ortak karar alındı. Soyunma odasını Yanal ve ekibine bıraktı. Bu sayede Başkan kulübün ekonomik ve idari işlerine odaklandı.

Dolayısıyla yarın olası bir kayıpta benim ilk duyduğum gibi bir iddia ortaya atılırsa işin gerçeğini şimdiden yazmak istedim.

Takımın son durumuna geçersek... Ciddi bir tedirginlik var.

Bu sezon birçok yeni oyuncu olsa da geçen sezonki travmanın etkileri sürüyor. Takım hâlâ çok kırılgan. Özellikle sonuçların iyi olmadığı anlarda bu kaygı ve tedirginlik daha da ortaya çıkıyor. Dolayısıyla Fenerbahçe maç kaybetmemeli. Son iki maçtaki alınan beraberliğin önemini bu şekilde okumak daha doğru olur.

Vedat ve Kruse’nin bugün aynı anda sahada olması da gol sorunun çözmekte çare olarak görülüyor. Teknik heyet zamanında gelmeyen gollerin takımın oyununu ve maçın gidişatını olumsuz etkilediğine vurgu yapıyor.