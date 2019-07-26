Fenerbahçe’nin yolu uzun. Stoper, orta saha ve ikinci golcü katılmadan takımın en iyi ihtimalle %60’ının oluştuğunu ifade edebiliriz. Bu açıdan baktığımızda beklentilerimin üzerinde bir takım, oyun ve bireysel performanslar gördüm.

Yanal geçen sezona göre daha konsantre. Sürekli önde baskı istiyor. İlk yarıyı kulübeye yakın yerden izledim. Önde baskıyı iyi yönetiyor. Topu oyuna sürekli Vedat üzerinden sokmayı amaçlıyor. Olmayınca çok sinirleniyor. Çünkü bir an önce kaleye gitmek istiyor. Orta sahayı maksimum hızda geçmek hedefi...

Vedat ve Kruse’de sıkıntı yok. Ancak hâlâ kaleden çok uzakta topla buluşuyorlar. Bu da ilerleyen dakikalarda yorulmalarına ve performanslarının düşmesine neden oluyor.

Ozan çok etkili olsa da orta saha kurgusu oluşmadığı için bu ikili gerekli desteği henüz geriden alamıyor. Rodrigues’in maç eksiğini kapaması zaman alacak. Moses dün ilk kez eski günlerinden esintiler sundu.

Savunma hattında Yanal’ın orta sahada düşünmediğini Jailson ise iki maçta sıradışı oynadı. Özetleyecek olursak olumlu gelişmeler olsa da sarı lacivertli takımın şampiyonluk yolundaki rakiplerine oranla kadro, oyun ve kurgu anlamında eksik olduğu bir gerçek.