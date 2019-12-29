Rize hazırlıklarından önce Beşiktaş maçının analizi yapıldı.

Buradan çıkan sonuç çarpıcı.

Şiddetli koşu mesafesinde (24 km ile yapılan koşulardan bahsediyoruz) siyah beyazlı takıma 1.5 km fark atıldı.

1.5 km az gibi gözükse de maçlarda bu mesafe ciddi bir fark yaratıyor.

Rakipten de yaklaşık 8 km fazla koşmuş Fenerbahçe.

Bu iki veri toplandığında teknik heyet sahada sanki takımın bir kişi fazla oynuyormuş gibi mücadele ettiğini ifade etti.

Adeta bir enerji patlaması yaşandı Beşiktaş maçında.

İkili mücadelelerde üstün olan taraftı. Ozan’ın attığı golde arka arkaya kazanılan mücadele buna örnek verildi.

İşte Yanal’ın hedefi de bu tabloyu Rize’ye karşı da ortaya koymak.

Ancak bunun olabilmesi için en önemli unsurun gol olduğu vurgulandı.

Zamanında girilen pozisyonlar golle sonuçlanınca takım ivme kazanıp bu enerjisini maç boyunca sürdürüyor.

Goller gelmeyince üzerine de basit bir hata ile yenen gol olunca sıkıntı yaşanıyor.

Bu yüzden bugünkü maçın kilit noktası gol bulmak.

Enerji, güç ve kondisyonuna güvenen Fenerbahçe gol sorununu aşmak için çalışıyor.

Savunmada bir sürpriz olma ihtimali yüksek. Serdar cezalı. Rami hâlâ ağır. Zanka da gözden düştü. Yanal buraya Gustavo’yu çekmeyi planlıyor.

Jailson-Gustavo ikilisinin neler yapacağı da en az gol sorunu kadar önemli. Maçın kaderini belirleyecek bir diğer nokta bu ikilinin performansı olacak.

Değişecek orta saha kurgusunda da iyileşen Emre’nin bu bölgeye geçip Tolga’nın Deniz’in yerine kanatta oynaması söz konusu.