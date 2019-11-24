Önceki günkü haberimizin başlığı “Kabus Devam Ediyor” olmuştu. Henüz Mevlüt Erdinç ile ilgili bir sıkıntı yoktu.

Sezon başında bu yana yaşanan sakatlıklardan dolayı sıkıntılardan bahsetmiştim. Vedat’ın yokluğunda Mevlüt’ü oynatmaya hazırlanan Ersun Yanal’a son idmanda şok haber geldi. Çalışmanın sonunda sakatlanan futbolcu adalesindeki yırtık sebebiyle kafileden çıkarıldı. Malatya’ya forvetsiz giden Fenerbahçe’nin tüm planı değişti. Yanal, Malatya uçağında yeni bir hücum planı hazırlamaya başladı. Yerine Moses’in oynaması en yüksek ihtimal gibi duruyor.

Milli ara nedeniyle tüm takım cuma günkü çalışmada gerçek anlamda biraraya gelebildi. Tekrar biraraya gelen takımın kenetlenmesini sağlamak için taktik ağırlıklı bir çalışma yapılmadı. Tek taktik dünkü yolculuk öncesi sabah yapıldı.

Burada Malatya için “Bizim gibi bir takım” ifadesi kullanıldı. Bu ifadeyi açmak gerekirse şu vurgulandı. 3. Bölgede topla en çok buluşan takımlardan biri. Ligin en çok gol atan takımı. Hatta Fenerbahçe’den daha az pozisyona girip daha çok gol kaydetmiş. Teknik heyetin verilerine göre pozisyona en çok giren takımlar sıralamasında Fenerbahçe lider hemen arkasından da Malatya geliyor. Bekler iyi çıkıyor. Fenerbahçe gibi oyunu oynamaya çalışan bir ekipten bahsediyoruz özetle..

Bugünkü maçta Yanal’ın takımdan istediği kilit konu “Top bizde kalsın” oldu. Aksi taktirde zaten eksik olan Fenerbahçe’nin işi daha da zor hale gelecek.