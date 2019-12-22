Bu hafta özel görüşmeler yapıldı.

Teknik heyet önceki maçlardan farklı olarak bu hafta taktik ve kondisyon çalışmalarının dışına çıktı. Performansı beklentilerin altında olan oyuncularla görüştü.

Bu isimler hem uyarıldı hem toparlanmaları için destek verildi. Bu oyuncuların başında da Max Kruse geliyor.

Neyse ki Kruse de durumun farkında. “Ben de performansımdan memnun değilim” dedi ve özeleştiri yaptı.

Bugünkü maçta yedek kalma ihtimalinden hafta boyunca bahsedilse de Alman futbolcunun bu görüşmeden sonda ilk 11’de olması bekleniyor.

Zaten bu kadar ciddi eksiğin olduğu yerde Kruse gibi bu tip maçları yaşamış tecrübeli bir oyuncunun yedek kalması da hücumdaki etkinliği azaltır.

Rodrigues’in yokluğu hücumdaki en büyük sıkıntı. O özelliklere sahip kadroda başka bir isim yok. Sadık, Zajc, Hasan ve Moses de yok.

Savunmada Zanka’nın yerine Jailson’un oynama ihtimalinden bahsedilse de Ersun Yanal’ın riske girmeyeceğini düşünüyorum.

Kendi orijinal bölgesindeki oyuncular ile maça başlayıp garantiyi tercih etmesi yüksek ihtimal. Stoperde haftalardır oynamayan Jailson oynar ve hata yaparsa eleştiriler ağır olur. Bir diğer önemli konu da Sivasspor maçı sonrası Başkan Ali Koç’un yaptığı açıklamalar oldu. Başkanın bu sezon yaşanan sakatlıklar sebebiyle Ersun Yanal’ın antrenmanlarını işaret etmesi hafta boyunca çok konuşuldu. Buna rağmen teknik heyet “Biz işimize bakıyoruz” ifadesini kullandı. Bu konudan fazla etkilenmemeye çalıştı.