

Kayserispor mağlubiyeti sonrası bu hafta öncekilere göre biraz daha farklı geçti. Takımın yaşadığı moral bozukluğunu atlatabilmesi için antrenmanlara biraz daha eğlenceli unsurlar eklendi. Bu sayede futbolcuların maçın etkisinden kurtulması amaçlandı.

Bununla bağlantılı bir diğer konu ise Fenerbahçe’nin oyunu...

Genel görüşün aksine sarı lacivertliler, Kayserispor deplasmanında iyi oynadıklarını düşünüyor.

Girilen pozisyonlara bakıldığında belki bu sezonki en iyi deplasman maçı performansı olduğu bile söylendi.

Hatta şu ifadeler kullanıldı:

“Konyaspor maçında girdiklerimizi attık. Kayseri’de atamadık. Tek fark buydu”

Kayserispor maçında bir gol bulunsa yine rahat bir galibiyet gelme ihtimalinin yüksek olduğundan bahsedildi.

Son iki maça aynı kadro ile çıkan sarı-lacivertli takımda Emre Belözoğlu’nun sakatlığı planları bozdu. Eğer Emre’nin son andaki sakatlığı olmasaydı büyük ihtimalle yine aynı kadro ile devam edilecekti.

Önce Max Kruse şimdi de Emre Belözoğlu yok. Orta saha kurgusu Luiz Gustavo dışında değişti. Brezilyalı yıldızın önünde oynayacak Tolga Ciğerci-Ozan Tufan ikilisinin performansı bugünkü maçta belirleyici olacak..