Teknik direktör Ersun Yanal’dan beklenti 2013-14 sezonunda olduğu gibi takımı etkili oynatması.

Bu nedenle Yanal’ın Tolga’yı orta sahanın sağında oynatması ya da bu tip savunmaya yönelik hamleleri eleştiriliyor. Bununla ilgili eleştirileri sorduğumuzda ise şu bilgilere ulaşıyoruz..

Teknik heyet olaya gerçekçi yaklaşıyor. İki dönem arasında ciddi farklar olduğunu ifade ediyor. Takım eskisi kadar güçlü ve üretken değil. Bir tane yediği zaman Kuyt, Sow, Webo, Emenike mutlaka atıp maçı çeviriyordu. Şu anda ise böyle bir derinlik ve güç kadroda yok.

Dolayısıyla son Gaziantep maçında olduğu gibi deplasmanda rakibi önce tutacak oyuncuya ihtiyaç vardı.

Sonrasında ise hamle yaparak maçı koparma düşüncesi devreye giriyor. Nitekim Gaziantep maçında Tolga-Rodrigues değişikliği maçı getirdi.

Rodrigues ile başlansa ev sahibinin gol bulma ihtimali daha yüksek olacaktı.

Devamında bunu telafi etmek de kolay olmayacaktı.

Özetle deplasmanda ya da zorluk derecesi yüksek maçlarda risk almak yerine maçın 0-0 devam etmesi ve gerektiğinde hücuma yönelik hamle ile maçı koparma düşüncesi söz konusu.

Oyun bu sezonluk ikinci planda.

Bugün de rakip güçlü. Güçlü bir orta saha olacak. Bunun dışında kanatların birinde Tolga’yı ya da Başakşehir’in hücumlarını durdurmak için bir savunma hamlesi görürsek şaşırmamak gerek.