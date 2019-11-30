Bu sefer takımın değil teknik heyetin son durumdan bahsedelim.

Ersun Yanal’ın vaat ettiği futbol sakatlıklar gerekçesiyle uzun süredir sahaya yansımıyor.

Bunun üzerine puan kayıpları, Malatya maçındaki sonuç ve hamleler sonrası teknik heyet ile ilgili birçok haber ve yorum çıktı.

İlk yarının sonuna girilirken alınacak sonuçların Ersun Yanal’ın kaderini bile belli edebileceği konuşulmaya başlandı. Bu konuyla ilgili kulüp sıkıntı yok mesajı verse de daha detaylı birkaç çalışma yapıp net bilgilere ulaşmaya çalıştım.

Yanal’ın bu sezon kolay kolay takımın başından ayrılması mümkün değil.

Bunda iki temel sebep var. İlki para. İkincisi taraftar.

Kulüpte ciddi anlamda bir ekonomik sıkıntı var. Bunu zaten Başkan Ali Koç da açık açık söylüyor. Öncelik ekonomik durumu düzeltmek. Böyle bir tabloda yaşanacak bir teknik adam değişikliğini karşılayacak mali güç yok. Gelecek teknik adamın isteyeceği süreyi de camianın tolere etme şansı yok.

İkinci konu ise taraftar...

Şampiyonluk yolunda taraftarın desteği çok önemli. Yanal son haftalarda eleştirilse de taraftar tarafından çok seviliyor.

Dolayısıyla “olağanüstü” bir durum olmadığı sürece Yanal sezon sonuna kadar görevinde kalacak. Ligdeki duruma göre gelecek sezon için karar verilecek.