Senad Ok'tan Altay ve Emre eleştirisi...

Milliyet Gazetesi muhabiri Senad Ok'tan Kayserispor maçının ardından Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu ve kaleci Altay'a eleştiri geldi.

Senad Ok'un yorumları: "(Kayserisporlu Abdennour'a sözleri) Emre kendini kaybediyor mu bilmiyorum. 39 yaşında. Fiziki müdahalede bulunup hakemin elini tutuyor. Dikkat etmesi lazım. Son sezonunu oynuyor. Çok ayıp, hiç yakışmıyor. Emre'yi biz hep iyi anlatıyoruz. Ondan güzel örnekler veriyoruz. Ancak öyle bir hareket yapıyor ki... Adam yerde bir de çok kötü.

"Nerede oynadığının farkında değil"

Altay'a yapılacak en iyi uyarı, kaleyi Harun'a vermek. Altay nerede oynadığının farkında değil. Kaleci Rüştü, Serdar, Volkan... F.Bahçe'de 15 senede 3.5 kaleci gördüm. Hayatının fırsatı gelmiş. Serkan Kırıntılı ve Ertuğrul'a böyle bir fırsat gelmedi. Berke Manchester City'nin kapısından döndü. F.Bahçe yönetimi, 1-2 gün geç kalsa Berke City'ye gidiyordu. Senin bulduğun şansın onda birini bulmadı. Altay'ın yetenekleri var mı var. Ekstra toplar çıkarıyor. Ama önce basit hata yapmayacaksın. Rakibine tekme atmayacaksın.

"Saygısızlık var"

O senin meslektaşın. Bir saygısızlık var. Kırmızı kart görsen, takımını yalnız bırakacaksın. Harun'un akciğer enfeksiyonu var, oynamayacak. Ben anlamıyorum. Takımın gerideyken rakibine tekme atamazsın. Sen yeni bir yüzsün. İstersen 10 tane top çıkar, böyle bir şey yaparsan benim için önemi yok. Harun daha tecrübeli ve daha iyi bir kaleci. Altay eksiklerini tamamlarsa Harun'u geçer. Ama tamamlayamıyor. Harun'un tecrübesine yaklaşamaz Altay. Kenara atılacak bir kaleci değil. Akciğer enfeksiyonu geçiyor. Ersun hocanın derdi şampiyonluk. Altay'ı kazanmak istiyor. Bir kurtarışla şampiyonluk geldi. Mert Trabzon'da penaltı kurtardı, Fenerbahçe şampiyon oldu.

Moses'ın yerine Dirar

Başkan Ali Koç mücadele veriyor. Sen herkesin gördüğü penaltıyı vermiyorsan insanlar doğal olarak isyan edebilir. Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı yener. Dirar'ın ilk 11'e girme ihtimali var. Moses'ın yerine sağ kanatta oynayabilir. Kruse zaten yok. Bugün idmana çıkmadı. Savunma hattı oturdu. Umarım Altay toparlar. Genç sporcular başarılı olması lazım. Saha içindeki agresifliği bıraksın. Çünkü değerli bir kaleci."