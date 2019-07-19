Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyon Cezayir

Mısır'da düzenlenen Afrika Uluslar Kupası finalinde Cezayir ile Senegal, Kahire Uluslararası Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Maça hızlı başlayan Cezayir, 2nci dakikada Baghdad Bounedjah'ın ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. İlk yarıda başka gol olmayınca Cezayir, soyunma odasına 1-0 önde girdi. İkinci yarıda topla daha fazla oynayan Senegal'in 60. dakikada kazandığı penaltı, Video Yardımcı Hakem (VAR) kontrollerinden sonra iptal edildi. Senegal son dakikalarda baskısını artırsa da beraberlik golünü bulamadı ve karşılaşmayı Cezayir 1-0 kazandı.

29 YIL ARADAN SONRA GELEN ŞAMPİYONLUK

2019 Afrika Uluslar Kupasını kazanan Cezayir, tarihinde 2. kez bu başarıya ulaştı. Cezayir daha önce 1990 yılında kendi ülkesinde düzenlenen organizasyonda final maçında Nijerya'yı 1-0 yenerek kupayı müzesine götürmüştü.

FİNAL MAÇINDA TANIDIK İSİMLER

Final maçında Spor Toto Süper Lig'de forma giyen birçok oyuncu sahadaydı. Senegal'de Göztepe oyuncusu Lamine Gassama 90 dakika forma giyerken; eski Bursasporlu Henri Saivet 75. dakikada yerini Galatasaraylı Mbaye Diagne'ye bıraktı. Senegal'de ayrıca geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Badou Ndiaye 59 dakika oyunda kaldı. Şampiyon Cezayir'de ise Galatasaraylı oyuncu Sofiane Feghouli 85 dakika oyunda kalırken; geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe'de kiralık olarak tamamlayan Islam Slimani ise 89. dakikada oyuna dahil oldu.

İKİ TAKIMIN 11'İSENEGAL: Gomis; Gassama, Sabaly, Sane, Kouyate; Gueye, Badou Ndiaye; Saivet, Sarr, Mane; Niang

CEZAYİR: M'Bolhi; Zeffane, Bensebaini, Benlamri, Mandi; Guedioura, Bennacer, Feghouli, Mahrez; Bounedjah, Belaili.