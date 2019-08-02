Şenol Güneş 3 ismi açıkladı! "Görme şansım oldu"

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Beşiktaş'ın Udinese'ye 2-0 olduğu hazırlık maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Mücadelenin ardından Abdullah Avcı ve oyuncuları ziyaret etmesi sorulan Güneş, "Abdullah Hoca'yla oyuncu olarak da beraber çalıştım ben hoca olduğum zaman. Daha sonra da birlikte çalıştık. Hepsi Türkiye'yi temsil ediyor, biz de Türkiye'yi temsil ediyoruz. Kulüpler bizim için önemli. Beşiktaş'ta 4 senem geçti. Ayrıca onun da özel bir tarafı var. Oyuncuları ve hocayı gördüm. Kendilerine bu sezon için başarılar diledim. Bütün kulüplere gitmeye çalışıyoruz. Avrupa'ya geldiğimizde Sivasspor, Konyaspor, Alanyaspor, Fenerbahçe, Avusturya Wien, Rapid Wien ve Schalke takımlarında var olan oyucuları görmek istiyoruz. Bir de aynı zamanda Avrupa Şampiyonası'na katıldığımız zaman Münih ve Amsterdam'da kamp yerleri vardı, onlara baktık. Daha da önemlisi takımlarımızın Türk futbolunun temeli olduğunu ve piramidin tepesinde de Türk Milli Takımı'nın olduğunu düşünerek herkesle birlikte olmaya çalışıyoruz. Sadece Abdullah hoca değil, birçok kulüpte benimle oyuncu olarak beraber olan hocalar da var. Erol Hocayı da gördüm. Aykut hoca, Rıza hoca hepsini görüyoruz. Önemli olan ülke futbolunun kalkınmasına birlikte el atmaktır. Güzel bir ambiyans var. Hem diğer takımlara hem de Beşiktaş takımımıza da başarılar diliyorum. Umarım güzel bir sezon olur" ifadelerini kullandı.

"SCHALKE'DE LEVENT, GÖRKEM, AHMED KUTUCU GİBİ İSİMLER VAR, ONLARI GÖRME ŞANSIM OLDU"

Schalke 04'ün bugün Aytemiz Alanyaspor ve Villarreal ile oynadığı hazırlık maçlarını takip ettiğini ve Alman ekibinde birçok Türk futbolcunun olduüunu ifade eden Güneş, "Yeni bir oyuncu grubumuz var. Bu rekabet içerisinde yeni oyuncular da olacaktır. Schalke'den Suat'ın durumu var. Villareal-Schalke ve Schalke-Alanyaspor maçı vardı bugün, dolayısıyla yetişmek zorunda kaldım. Orada da Levent, Görkem, Ahmed Kutucu gibi oyuncular vardı ve onları da görme şansım oldu. Schalke'de birçok Türk oyuncu var, takımın yüzde 25'i Türkler yani. Ancak Almanya'da çıkarıyoruz. İnşallah hepsi başarılı olur, harmanlarız. Öncelikle yarışta önde olmamız lazım" şeklinde konuştu.