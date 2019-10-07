Şenol Güneş: Abdullah Avcı bunalımda

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Beşiktaş'ın bu yıl sezon başından bu yana üst üste aldığı başarısız sonuçlara dair teknik direktör Abdullah Avcı hakkında açıklamalarda bulundu.

Tivibuspor'a konuşan Şenol Güneş, şu ifadeleri kullandı:

"ABDULLAH AVCI ŞU AN BUNALIMDA"

Ben Beşiktaş'ın bağrından yetişen biri değilim. Dışarıdan gelen biri olarak Beşiktaş'a ait olma duygusunu hissettiren taraftarlar. Beşiktaş'ın durumunun geçici olduğunu düşünüyorum. Hızlı bir değişim oldu. Abdullah Avcı iyi bir karakter, şu an bunalımda. Arda eleştirse bile bizim öğrencimizdir. Abdullah Avcı'nın morale, güvene, yalnız kalmamaya ihtiyacı var.

"BEŞİKTAŞ'IN BİR ARAYIŞI VAR"

4 büyüklere bakarsak Trabzonspor daha az sorunlu. Beşiktaş'ın bir arayışı var. Yönetimdeki insanlar Beşiktaş'ta her şeyi yaşamış insanlar.