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18.11.2019 - 01:17 | | Skorer

Şenol Güneş: "Ahmed Kutucu'nun yaşına bakarsak..."

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Andorra'yı 2-0 mağlup eden A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş: "Ahmed Kutucu'nun yaşına bakarsak..."

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Andorra'yı deplasmanda 2-0 mağlup eden A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

"Sürprize izin vermeden kazandık"
"2-0 ile başlamıştık, 2-0 ile bu yılı bitirdik. İstanbul'da daha çok zorlanmıştık, burada sürprize izin vermeden kazandık. Genel olarak istekli, iştahlı, 3 puanın kazanılması gerektiğini düşünerek oynadı oyuncularımız. Hepsine teşekkür ediyorum."

"Kutucu'nun yaşına bakarsak, kendine güveni var"
"Ahmed Kutucu'nun yaşına bakarsak, kendine güveni var, gayreti var, olumlu görünüyor. Mert Müldür'ü oynatamadık, sakatlığı vardı. Elimizde bir kadro var, yenilerinin girip girmeyeceğini göreceğiz. 23 kişilik bir kadro ve rekabet olacak."

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