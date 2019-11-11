 Şenol Güneş: Altay Bayındır bizimle olacak

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020 Elemeleri'nde oynanacak İzlanda ve Andorra maçları öncesi basın toplantısı düzenledi.

İşte Güneş'in açıklamaları: "Hedefimiz kalan iki maçtan 6 puan almak ancak İzlanda karşısında alınacak beraberlik de EURO 2020 için yeterli olacak. Şu an itibarıyla Gökhan Akkan ve İrfan Can Kahveci'nin sakatlıkları devam ediyor.

"Altay bizimle beraber olacak"

Altay bizimle beraber olacak. Bugün itibariyle 18.00'de idmanımız var. Perşembe günü hep birlikte daha önce başardığımız, Türkiye'yi mutlu ettiğimiz gibi kazanmak istiyoruz. Maçın sonunda mutlu olarak ayrılmak istiyoruz. Fizik gücü iyi olan, oyun disiplini iyi olan bir takımla oynayacağız. Bunlardan çekinmeden kendi oyunumuzu oynayacağız. İyi oynayıp kazanmak istiyoruz.

"G.Saray ve Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmesini istiyoruz"

Kulüplerimizin Avrupa'da beklenenin altında sonuçlar alması bizi üzüyor. Galatasaray'ın ve Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmesini istiyoruz. İzlanda ve Andorra maçını kazanacak oyuncularımız olduğunu düşünüyoruz. Yeni oyuncuların önlerini açmak istiyoruz. Gelecek olan nesillere iyi bir izlenim bırakmak istiyoruz. Heyecanımız fazla. İzlanda maçından alacağımız sonuçla Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi garantilemeyi istiyoruz.

"Emre'nin tedavisi devam ediyor"

Bizim için final olacak. En az onlar kadar isteyeceğiz. Daha istekli daha coşkulu daha heyecanlı olmamız gerekiyor. Kazanarak gruptan çıkmak istiyoruz. Emre Belözoğlu bizim kaptanımız. Tecrübesiyle bize çok katkı sağlıyor. Bizimle olacak. Oynayıp oynamayacağını sürece göre bakacağız. Tedavisi devam ediyor. Ne durumda olacağına bir daha bakacağız. Ama Emre kamptan ayrılmayacak.

"Planlamaları birlikte yaparız"

Avrupa'da oynayan futbolcu sayımız daha da artmalı. Her şeyi unutup sadece İzlanda maçına odaklanmamız gerekiyor. 2022 Dünya Kupası finalleri olacak. Ondan sonra neler yapacağımı biliyorum. Allah bize o günleri bir göstersin ne yapacağımıza o zaman karar veririz. Planlamaları birlikte yaparız. Görevde olsam da olmasam da. 52 senedir bu işin içerisindeyim. Bu görevi en iyi şekilde yapacağız. Tartışmalı seviyeli yaptığımız zaman ülke futbolunun daha iyi olacağını düşünüyorum.

"İzlanda duran toplardan etkili bir takım"

İzlanda fizik gücü yanında duran toplardan etkili bir takım. 3 tane duran toptan gol yedik. Biz de duran toplardan gol attık. Önlem alacağız. İnşallah yemeyiz atarız. Her şeyi düşüneceğiz. Agresif olmak zorundayız. Onların dirençlerini kırmak istiyoruz. Çağlar ve Merih hem karakter olarak hem de oyuncu olarak doğru yolda ilerliyor."