Şenol Güneş: Arnavutluk maçını final görüyoruz

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve futbolculardan Ozan Tufan, Arnavutluk maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Tecrübeli hoca Arnavutluk maçını final olarak nitelendirdi. Ozan ise geçmişte yaşadığı sorunlara değinerek, "Kadro dışı kaldığımda kimse beni aramıyordu, yanımda kimse yoktu. Kendi hayatımı kendim düzenledim. En büyük destekçim ailemdir sonra Fenerbahçe gelir" dedi.

Şenol Güneş'in açıklamaları:

Öncelikle bu maçı düşünüyoruz. Kazanmaya yönelik ne yapabiliriz onu planlıyoruz. Son maçlarda aldığı sonuçlar ve aldıkları oyunla güven kazandı Arnavutluk. Final maçı görüyorlar, biz de final maçı olarak görüyoruz. İyi bir sonuç almak istiyoruz. O gücümüz var. Bunun için akıllı, yürekli, sabırlı ve birbirine güvenen bir takım olacağız. Zorluklarımız olacak. Burada olan bütün oyuncular oynamaya aday. Bu bir maraton. Bugün oynayan yarın oynamayabilir. Şu an için Arnavutluk maçı özelinde bir kadro oluşturmaya çalışıyoruz.

"4 puan fena değil"

-En güzeli iki maçtan 6 puan ama 4 puan da bizim için fena değil. Her türlü sonuçta yarış devam eder. Avantajı sağlamak istiyoruz. Neden olmasın? O gücümüz var.

-Efecan'da bir sakatlık vardı. Oynamasında sorun yok. Ciddi boyutta bir sakatlık yok. Hepsi oynayabilir. Savunmada yine stoperde bir avantajımız var. Bir iki kişi oynamayacak tabi ama bu bir tercihtir. Kimin oynadığı değil oynayanların ne yaptığı bir oyun formatı görmek istiyorum.

-Kimi oynatacağımı paylaşmak istemiyorum ama muhtemel dahilinde olan şeyler var. Cenk-Burak beraber oynayabilir ama aynı zamanda Kenan da var. Enes Ünal da güvenli duruyor şu an. Konulara göre hamleler yapacağız. Hiç beklenmedik sürpriz kararlar da verebiliriz. Futbol böyle bir oyun.

"Kırmızı beyazı görmek istiyoruz"

-Taraftarlarımızı zaten maça bekliyoruz. Kırmızı beyazı görmek istiyoruz. Yarın o görüntüyü, o desteği bekliyorum. Tüm Türkiye bizden başarı bekliyor. Onların beklediği başarıyı vermek için elimizden geleni göstereceğiz.

-Türkiye, parçalanmaya çalışılırken yeniden küllerinden doğdu Mustafa Kemal, silaj arkadaşları ve halkımızla birlikte. Savaşı kimse istemez, ben de istemem. Türkiye, insan olarak, millet olarak sevgiden ve saygıdan yana. Nice insanlarımız bunun çok güzel mesajları var. Biz sınırlarımız içinde kalmak istiyoruz, bunu yetkililer de söylüyor. Her dönemde bu bizim önümüzde koyuluyor. Bu çocukların günahı ne? Evlatlarımız orada savaşıyorlar. Evlatlarımızın yanındayız. Ülkemize yapılanların karşısındayız.

Biz savaşmak istemiyoruz. Biz kendimizi korumak istiyoruz. Biz kalkınmak istiyoruz. Biz ırk, din, dil ayrımı yapmadan yaşamak istiyoruz. Oyun değil ki bu. Türkiye oyun oynamıyor. Oynamak isteyenler bizi figüran olarak kullanmak istiyor. Biz figüran değiliz."

"Kimse beni aramıyordu"

İlk sözü alan Ozan Tufan:

Güzel bir sonuçla buradan ayrılacağımızı düşünüyorum. Geçmişle ilgili birkaç problem ve sorun vardı. Mental olarak kafamda düzenledim onları. Futbola yüzde 100 odaklandım. Kadro dışı kalırken de kendimi en iyi şekilde hazır ettim. Bırakabilirdim, pes edebilirdim. Bunun yerine daha çok hırs yapmayı tercih ettim.

-Biz zaten gerekli analizleri yaptık Arnavutluk ile ilgili. Biz en iyi şekilde milli takımı temsil edeceğiz. Hazırlıklarımızı yaptık. Sonuç da kendiliğinden gelecektir.

Emre abinin üzerimde büyük bir emeği var. Bursaspor ile kariyerime başladığımda ve milli takıma ilk geldiğimde de yanımdaydı. Kadro dışı kaldığımda kimse beni aramıyordu, yanımda kimse yoktu. Kendi hayatımı kendim düzenledim. En büyük destekçim ailemdir sonra Fenerbahçe gelir. O yüzden Emre abinin payı büyüktür. Ona da teşekkür ederim. Önemli olan iki maçı kazanıp elimizden geleni yapmak.