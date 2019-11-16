Şenol Güneş: "Beşiktaş'tayken ajan gibi bizi takip eden..."

EURO 2020 Elemeleri'nde A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Enes Ünal Andorra maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İlk maçta ozrlu bir mücadele olduğuna dikkat çeken Güneş, "Daha önce gruplarda hep sonuncu olan Andorra, bu sefer sonunculuktan kurtulmak için olağanüstü çalışıyor. Kendi sahamızda da onlara karşı zor kazandık. Sadece bize değil, birçok takıma zorluk çıkaran, ciddiye alınacak bir rakip." ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş, "18 yıl önce Dünya üçüncülüğünün yakalandığı jenerasyonla bugünkü jenerasyon arasındaki kıyaslamayla ilgili olarak hücumdaki sorunu nasıl çözeceksiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi. "18 yıl daha beklerseniz hallederiz. 18 yıl sonra bir daha güzel bir jenerasyon gelir inşallah. Biz maçlara göre oynamaya çalışıyoruz. Takım oyununu oluşturmaya çalıştık. Büyük de mesafe aldık. Bize göre güç dengeleri az olan takımlara tamamen oyuna hakim olmamıza rağmen, az sayıda gol bulduk. İşler iyi gidince bu nesil iyi ama kötü gidince bu nesil kötü demeyi doğru bulmuyorum. Biz şu an bunun meyvesini aldık. Burak Yılmaz belki gol atmadı ama en iyi maçlarından birini oynadı fizik gücü yüksek olan İzlanda karşısında. Takım olarak savunma, takım olarak hücum yapıyoruz."

İzlanda maçı bitti artık. Son maçımızı da kazanmak istiyoruz. Çok da önemli değil lider olmak, Fransa'ya bağlı durum. Dünyanın sonu değil.

"Beşiktaş'tayken ajan gibi bizi takip eden..."

"Beşiktaş'tayken ajan gibi bizi takip eden arkadaşlar vardı. Sanki gizli iş yapıyorum, Ülke için çalışıyorum. Bu konulara sonra gireriz. Bütün katmanların katıldığı bir beyin fırtınası geliştirdik ama daha da üstüne koymalıyız. Daha fazla futbol konuşmalıyız

Olması gereken birlikte çalışıp, düşünerek yol almalıyız. Her kesimin görüşünü alıp, beyin fırtınası gerçekleştirmeliyiz ve bunun sonucunda futbol kültürü yaratırız.

"Saçlar beyazladı, döküldü. Kırıldık, sevindik, üzüldük"

"18 yıl önceki sırma saçlı Şenol Güneş'in heyecanını yaşıyor musunuz?" sorusuna Şenol Güneş, "Saçlar beyazladı, döküldü. Kırıldık, sevindik, üzüldük. Hepsi oldu. Tecrübemiz var tabi ama hiçbir şey "ilk heyecan" gibi olmaz. cevabını verdi

"Yazabilirsiniz, korkuyordum"

"İzlanda maçında çekiniyordum, yazabilirsiniz, korkuyordum. Ben korkağım zaten, korkarak buraya geldim (!). Korkmadan gidenleri de görüyoruz. Rahatsız olan arkadaşlar var, belki de üzülenler var gol olmadı diye. Kazanmayı istiyordum ama kazanamazsam kaybetmek benim için çok kötüydü. Şimdi geldik, burada daha rahatız.

"Avrupa Şampiyonası'nda keyif veren bir takım olmak istiyoruz. Hedef olarak önce Avrupa Şampiyonası ama ikinci kez Dünya Kupası'nda olmak asıl hedefim. Ülkemiz orada olmalı. Gurur verici bir olay çünkü. Bütün dünyayı gezelim, birlikte olalım ve ülkemizi tanıtalım. Finali istiyorum ama futbol adına finali istiyorum. Finali yapmak demek futbolu bırakmak demek değildi"

Enes Ünal: "Umarım daha ileriye gideceğiz"

Genç forvet Enes Ünal ise "Euro 2020'de olmak çok mutluyuz. Ancak daha yolun başındayız. Umarım daha ileriye gideceğiz. Tabii benim için önemli olan şey sağlıklı olup, hocama kendimi gösterebilmek. Milli Takıma gelirken hiç bir beklentim olmadan geliyorum, kendimi gösterip hocamdan forma şansı alacağım." dedi.