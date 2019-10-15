Şenol Güneş: "Bizden daha üstün oynadılar ama..."

EURO 2020 Elemeleri'nde deplasmamda Fransa ile 1-1 berabere kalan A Milli Takım'da Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

"Bizden daha üstün oynadılar ama..."

"Buraya gelirken bütün oyuncularımız iyi niyet ve özveriyle çalışarak buraya geldi. Bugün burada kazanarak dönmek iyi olurdu ama Fransa çok iyi bir takım ve tedbirli bir oyun oynamak zorundaydık. Evet, bizden daha üstün oynadılar ama önemli olan puan almaktı"

"Tüm taraftarlarımızın desteğini gördük. Dünyanın her yerindeki taraftarlarımızın beklentisi olduğunun farkındayız, onları mutlu etmek istiyoruz"

"Oyunculara söyledim..."

"Tüm Türkiye olarak bir ay sonraki maça hazırlanmak zorundayız. Oyunculara söyledim, önce takımlarında iyi oynayarak, kendilerine iyi bakarak İzlanda karşısında kazanarak katılmayı garantilemek istiyoruz"

"Lider olmak bizi sevindirdi"

Lider geldik, lider döndük güzel ama çok güçlü bir takıma karşı oynadık diyen Güneş, Bizden daha iyi oynadılar. Oyunu taşımaya çalıştık. Bu kadar emeğin karşılığı olarak bu beraberlik ve lider olmamız bizi sevindiriyor. İşimiz daha çok var. Tekrar bir final maçı yapacağız. Asıl İzlanda maçı şimdi final olacak. Arkamızda güçlü bir rakip var. En azından berabere kalmamız gerekiyor İzlanda ile. Önümüzdeki 1 ay o maça hazırlanacağız. 2 maçta 4 puan almak ve lider olmak güzel bir şey Fransaya karşı şeklinde konuştu.

"Çok iyi destek verdiler"

Arzu ettikleri şeyin bu olduğunu belirten Güneş, taraftarlarla ilgili, "Burada maça gelenler, Avrupanın her yerinden gelenler, iyi bir destek verdiler. Olağanüstü takımına destek veren Fransa taraftarını kapatmaya çalıştılar. Bunu da fair-play içinde yaptılar. Buradaki örnek herkese olsun. Biz buyuz. Çok mutluyum, böyle bir maç olduğu için. Fransız taraftarlar da çok iyiydi. Hem Fransa hem de bizim taraftarımıza teşekkür ediyorum. Rakibe biraz ezilerek ama sonunda gülerek ayrıldığımız bir maç oldu" açıklamalarında bulundu.

"Ülkemizle ilgili iddialara keşke maruz kalmasaydık"

Fransız gazetecinin siyasi ortamla ilgili sorusuna ise deneyimli çalıştırıcı, "İnsanlık nereye gidiyor. Dünya liderleri ne yapıyor. Bütün araştırmalar, ekonomi vs. bir ülkeyle olmaz. Bu ortak değeri tüm ülkeler yaşatabilmeli. Terörün olduğu bir ortam hepimizi rahatsız eder. Onun mutsuzluğu seni de mutsuz eder. Almanya, İngiltere kim olursa olsun. Dünya küçüldü ve globalleşti. Saldırıların doğru olmadığını söylüyorum. Ülkemizle ilgili iddialara keşke maruz kalmasaydık. İnsanlığın mutlu olması için ne yapabiliriz asıl önemli olan bu. Futbol sayesinde buradayız. Ben 1 ay önce geldim Fransaya; Türkler de vardı Kürtler de vardı. Benim 4üncü maçım Fransaya karşı. Fransaya olan futbol hayranlığımı her zaman söylüyorum" dedi.

"Futbol değişken bir olay"

Daha 2 maç olduğunu ve Avrupa Şampiyonasına gitmenin birinci aşama olduğunu kaydeden Güneş, "Bundan sonra ne gibi yenilikler olacak göreceğiz. Futbolla ilgili adımları beraber göreceğiz. İzlanda maçını kazandığımızda her şey bitecek, ona odaklanacağız. Kadronun, değişimlerin, rekabetleri, bunları konuşmaya gerek yok. Eldeki oyuncularımız formda. Futbol değişken bir olay. Kişiler de sonuçlar da her han değişiklik olabilir. Eksikleri, mazeret olarak görmek doğru değil" şeklinde konuştu.

Güneş, beraberliğin sevindirici olduğunu ve avantaj yakaladıklarını söyledi. Bu skorun Fransayı geride tuttuğuna dikkat çeken Güneş, oyun olarak da üstün oynayan Fransaya karşı bu beraberliğin sevindirici olduğuna vurgu yaptı.

"Ben takımı zor yönetiyorum"

"Biz ülkemizde kalmak istiyoruz, hiçbir ülkeye gitmek istemiyoruz" diyen deneyimli çalıştırıcı, "Burada bir şiddet olsa Fransızlar da üzülür. Asker selamı vermekte kötü bir niyet yok. Askerlerimizi birini öldürsün diye göndermiyoruz. Kendimizi korumak için yapıyoruz. Bu benim işim değil, Trumpın işi, Macron'un işi, Onlar dünyayı yönetiyorlar, Bu soruyu bana sormayın Ben takımı zor yönetiyorum" diye konuştu.

"İnşallah daha iyi sonuçlar alır, hep tepede oluruz"

"İnsanların kafasını karıştırıp provoke edersiniz her şey olabilir" diyen Şenol Güneş, "Olumlu düşünmeniz lazım Deschamps gibi. Deschampsa teşekkür ediyorum. İyi bir karakter. Liderlere böyle şeyler lazım. Aynı şey Trump için de geçerli. Taraftarların böyle olabildiğini görüyorlar. Onlar burada yaşıyor. Fransaya saygıları olması lazım. Hangisi Fransız hangisi Türk ben bilmiyorum; benziyoruz da birbirimize. Grup liderliğini bizi seri başı yapabilir ondan istiyoruz, yoksa ikinci, birinci fark etmez. İnşallah daha iyi sonuçlar alır, hep tepede oluruz" dedi.