Åženol GÃ¼neÅŸ kendisine yÃ¶neltilen sorulara ÅŸu yanÄ±tlarÄ± verdi:



-Kaleciyken unutamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z en Ã¶nemli an nedir?

HiÃ§birini unutamam Ã§Ã¼nkÃ¼ hepsi Ã¶zeldi benim iÃ§in ama ÅŸunu sÃ¶yleyeyim; kÃ¶tÃ¼ goller yediÄŸim maÃ§lar oldu sayÄ±sÄ± az da olsa. Fakat en gÃ¼zeli Trabzonspor'da bir sezonda altÄ± gol yediÄŸim zamandÄ±r.



-Teknik adamlÄ±kta unutamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z en Ã¶zel anÄ±nÄ±z nedir?

Tabii kulÃ¼p, milli takÄ±m ve oyunculuk bazÄ±nda var. Benim elli yÄ±lÄ± geÃ§en bir futbol hayatÄ±m var, hiÃ§birini diÄŸerinden ayÄ±ramÄ±yorum Ã§Ã¼nkÃ¼ hepsi Ã¶nemli. Tabi DÃ¼nya KupasÄ±, Trabzonspor'un ilk ÅŸampiyonluÄŸu farklÄ± bir durumda Ã§Ã¼nkÃ¼ ilk defa oluyor, Anadolu'dan bir takÄ±m ÅŸampiyon oluyor, kolay bir iÅŸ deÄŸildi. Fakat tÃ¼m anÄ±larÄ± fotoÄŸraf gibi karÅŸÄ±ma koysanÄ±z ben yine seÃ§im yapamam, mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil.Â



-Ã‡alÄ±ÅŸma hayatÄ±nÄ±zda gerek disipliniyle gerek profesyonelliÄŸiyle birlikte Ã§alÄ±ÅŸmaktan Ã§ok keyif aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bir oyuncu var mÄ±?

Ã‡ok oyuncu var. Mesela yetenek itibariyle on dokuz yaÅŸÄ±nda bize gelen Åžota vardÄ±. Hem Ã§alÄ±ÅŸan hem de yeteneÄŸi fazla olan bir oyuncuydu, zaten karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± aldÄ± ve Ajax'a gitti. Yani Ajax oyuncu Ã¼retirken biz Ã¼rettiÄŸimiz oyuncuyu iyi bir parayla oraya verdik. Hep yabancÄ± deÄŸil TÃ¼rk oyuncular da var SelÃ§uk bir Ã¶rnektir bu konuda, Ã§ok aÅŸama kat eden TÃ¼rk oyuncular var, buna hepsini sÃ¶yleyebilirim ama benim hayatÄ±mda o kadar Ã§ok enstantane var ki hangisi sÃ¶yleyeceÄŸimi ben de ÅŸu an bilemiyorum. Mesela Trabzonspor'a ilk geldiÄŸimde Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± sevmediÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼m SelÃ§uk, sonra Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± en Ã§ok seven ve marka deÄŸeri olarak TÃ¼rkiye'de isim yapmÄ±ÅŸ bir oyuncu oldu. Burak da bu deÄŸiÅŸimi yapabiliyor, Ã§ok oyuncu var yani Ã¶rnek olarak verebileceÄŸim. Bunlar Ã§alÄ±ÅŸmaktan zevk alÄ±nacak oyuncular ama problem olarak baÅŸlayÄ±p sonunda herkesin kabul ettiÄŸi bir Ricardo Quaresma var ÅŸu durumda ki ben Abdullah hocayla konuÅŸtuÄŸumda o da aynÄ± ÅŸeyli sÃ¶ylÃ¼yor. Evet, sorunlarÄ± var gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor ama Ã§alÄ±ÅŸmaya ve yaÅŸÄ±na baktÄ±ÄŸÄ±n zaman en profesyonel, son gÃ¼nÃ¼ymÃ¼ÅŸÃ§esine Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor ve bu Ã¶nemli. BÃ¶yle olduÄŸu zaman keyif alÄ±yorsun, yani iÅŸini seven oyuncuyla Ã§alÄ±ÅŸmak. BeÅŸiktaÅŸ'ta bÃ¶yle Ã§ok oyuncu var ama iÅŸte onlarÄ±n bozulmamasÄ±, Ã§alÄ±ÅŸma heyecanÄ±nÄ± ortadan kaldÄ±rmamak gerekiyor. Keza Trabzonspor'da bizim dÃ¶nemimizdeki oyuncu grubu bÃ¶yleydi, Ali Kemal, HÃ¼seyin, Necati... Biz futbol oynamayÄ± seviyorduk, hiÃ§bir ÅŸey dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yorduk, maÃ§ yapÄ±yorduk, kendi aramÄ±zda oyun oynuyorduk. AmaÃ§ keyif almaktÄ±, kazanmak kaybetmek tabii ki Ã¶nemliydi, kazanmak istiyorduk fakat kaybettiÄŸimiz zaman yeniden baÅŸlÄ±yorduk. KafamÄ±zda onun baÅŸka bir hesabÄ± yoktu, bu bir keyiftir. O yÃ¼zden hep sÃ¶ylÃ¼yorum oyunculara "oynarken keyif al, o keyfi de hissettir taraftara sonra zaten futbol sevilir." Ä°kiÅŸer tane isim verdim ama benim iÃ§in Ã§ok oyuncu var, sÃ¶ylenmeyenleri sayarsam zaten bu program bitmez.Â



-Burak YÄ±lmaz, Quaresma, Yattara, Åžota, Ãœnal Karaman sizin iÃ§in ne ifade ediyor?

Burak, yeniden doÄŸan bir futbolcu, bunu kendi yaptÄ±. Quaresma, asi gÃ¶rÃ¼nen fakat Ã§ok iyi olan bir profesyonel. Yattara, estetik olarak Ã¶zel bir oyuncu. Åžota yaratÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±, tekniÄŸi, Ã§alÄ±ÅŸmayÄ±, hepsini iÃ§inde barÄ±ndÄ±ran farklÄ± bir oyuncu. Ãœnal Kahraman, karakter ve insanlÄ±k aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã§ok deÄŸerli biri, oyuncu olarak da baÅŸarÄ±lÄ±ydÄ± ve ÅŸimdi de antrenÃ¶r olarak baÅŸarÄ±lÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼m bir arkadaÅŸ, kardeÅŸim.Â



-GÃ¼ney Kore iÃ§in neler sÃ¶ylemek istersiniz?

GÃ¼ney Kore huzurun, temizliÄŸin ve dÃ¼zenin olduÄŸu bir yer.

-Messi mi Ronaldo mu?

Ben Messi taraftarÄ±yÄ±m, yaratÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± daha fazla ama ikisini de Ã¶nemsiyorum. Ronaldo, Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸarak vÃ¼cudu deÄŸiÅŸebilen bir oyuncu. VÃ¼cudunu deÄŸiÅŸtirmeyerek oyunculuÄŸu, zekasÄ±, yeteneÄŸi, karakteri ve yaratÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla Ã¶ne Ã§Ä±kan bir Messi var, her zaman farklÄ± ÅŸeyle sunabilecek biri olarak bakÄ±yorum. Ronaldo da Ãœmit TakÄ±m'da bize karÅŸÄ± oynamÄ±ÅŸtÄ± benim dÃ¶nemimde, 2002 yÄ±llarÄ±nda, o zaman daha farklÄ±ydÄ±. ZayÄ±f, dribling yapabilen farklÄ± bir oyuncuydu. GÃ¼cÃ¼nÃ¼ Ã¼st seviyeye Ã§Ä±karmÄ±ÅŸ ve Ã¶rnek alÄ±nmasÄ± gereken biri. Ã‡alÄ±ÅŸmayla Ã§ok ÅŸeyin deÄŸiÅŸebileceÄŸin, kanÄ±tlamÄ±ÅŸ, fiziksel deÄŸiÅŸimlerle de baÅŸarÄ±lÄ± olunacaÄŸÄ±nÄ± gÃ¶stermiÅŸ bir oyuncu. ProfesyonelliÄŸini hala devam ettirdiÄŸini bildiÄŸim iÃ§in sÃ¶ylÃ¼yorum bunu, oyuncularÄ±n onu Ã¶rnek almasÄ± lazÄ±m.



-Sergen mi RÄ±dvan mÄ±?

Ä°kisi de lazÄ±m bize. Biri orta saha, biri hÃ¼cum, ikisi de yaratÄ±cÄ± ve Ã§abuk. Ä°kisi de daha oyun oynanmadan hisseden ve onu hayata geÃ§irebilen bir oyuncu. Onlar bana gÃ¶r TÃ¼rkiye iÃ§in kayÄ±p oyuncu, ikisinin Avrupa'da olmasÄ± gerekirdi. Oynayanlardan sÃ¶yleyeyim Burak iÃ§in de aynÄ± ÅŸey geÃ§erli. GeÃ§miÅŸte Sergen ve RÄ±dvan Avrupa'da olsaydÄ± biz zaten baÅŸka ÅŸeyler konuÅŸuyorduk.Â



-Futbolculuk hayatÄ±nÄ±zda keÅŸke yapmasaydÄ±m dediÄŸiniz, piÅŸman olduÄŸunuz bir anÄ±nÄ±z oldu mu?

Yok. Beni bÃ¼yÃ¼ten zaten yanlÄ±ÅŸlÄ±klar ve haksÄ±zlÄ±klar karÅŸÄ±sÄ±nda teslim olmamaktÄ±. Kendimle ilgili de o gÃ¼nkÃ¼ verdiÄŸim kararlarÄ±n doÄŸru olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Mesela transferlerim oldu, geldikten sonra Trabzonspor'dan hiÃ§ ayrÄ±lmadÄ±m ama ayrÄ±labilirdim, hatta anlaÅŸma durumuna geldik Ã¼Ã§ tane oyuncuyla. Mesela Ali Kemal, Allah rahmet eylesin, Kadir, ben o zaman Galatasaray Ã§ok istedi, ekonomik olarak da Ã¼st seviyede paralar verildi ama Ã¼Ã§Ã¼mÃ¼z de gitmedik. Bu Trabzonspor'un dÃ¶rt tane kupa aldÄ±ÄŸÄ± zaman oldu; BaÅŸbakanlÄ±k, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Lig ve TÃ¼rkiye KupasÄ±. DÃ¶rt kupa aldÄ±ktan sonra bizi Ã§ok yÃ¼ksek bir parayla almak istediÄŸi zaman gitmedik, bÃ¶yle bir karar verdim ve doÄŸru bir karar verdim. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bir karar alÄ±rsÄ±nÄ±z ve yanlÄ±ÅŸ olduÄŸunu gÃ¶rebilirsiniz ama bizim Ã¶yle olmadÄ±. A milli takÄ±m kaptanÄ±yken, hala oynarken, yaÅŸÄ±m 35 idi ama oynamaya mÃ¼saittim ve futbolu bÄ±rakma kararÄ± aldÄ±m. Sonra baktÄ±m, iyi ki de vermiÅŸim o kararÄ±. Kararlar, sonuÃ§lar Ã§Ä±ktÄ±ktan sonra deÄŸerlendirilir o yÃ¼zden piÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±m yok ama oyuncu olarak hatalarÄ±m vardÄ±r tabii ama ÅŸu an onlardan aklÄ±ma gelen yok.Â



-En sevdiÄŸiniz yemek nedir?

Ã‡ocukluÄŸumdan beri sadece yoÄŸurt yiyip gÃ¼nÃ¼ geÃ§irdiÄŸimi ve idmana Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±mÄ± bilirim. Oyuncuyken iki idman yapardÄ±k, Ã¶ÄŸle arasÄ± sadece bir yoÄŸurt yerdim, o zaman meÅŸhur Ã§Ã¶mlek yoÄŸurtlarÄ± vardÄ±, kÃ¶y yoÄŸurduydu, organik yoÄŸurttu. Yemek olarak sebze daha aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± yerim, bir de balÄ±k ama en Ã§ok yoÄŸurdu severim. YoÄŸurdun yanÄ±nda yÃ¶resel olarak mÄ±sÄ±r ekmeÄŸi severim ama ÅŸimdi mÄ±sÄ±r ekmeÄŸi bana dokunuyor.Â



-En sevdiÄŸiniz giysiniz, takÄ±nÄ±z, saatiniz ya da bÃ¶yle bir eÅŸyanÄ±z var mÄ±?

Yok. TakÄ±ntÄ±m yok, zaten takmamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum, mÃ¼mkÃ¼nse hiÃ§bir ÅŸey takmam. Ama giysi olarak bakarsak ben mavi renkleri giymeyi Ã§ok severim.Â



-En sevdiÄŸiniz ÅŸehir hangisi?

DoÄŸduÄŸum, bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼m ÅŸehir olan Trabzon. Ä°stanbul'a geldikten sonra buranÄ±n da Ã¶zel bir tarafÄ± oldu ama ne olursa olsun Ã§ocukluÄŸum, Ã¶zlemlerim orada. Kendi ÅŸehrimi seviyorum, her ne kadar kentsel geliÅŸiminde kÃ¶tÃ¼ yÃ¶nde bir bÃ¼yÃ¼me olsa da, kendi doÄŸal gÃ¼zelliÄŸi, saflÄ±ÄŸÄ±, temizliÄŸi ve insani duygularÄ±ndan kayÄ±plarÄ± olsa da kendi ÅŸehrim her zaman Ã¶ndedir.



-Milli takÄ±m baÅŸarÄ±sÄ± mÄ± kulÃ¼p baÅŸarÄ±sÄ± mÄ±?

Milli takÄ±m tabii ki. GÃ¶revde olduÄŸum iÃ§in sÃ¶ylemiyorum, Ã¶nce milli takÄ±m, sonra Åžampiyonlar Ligi, UEFA Ligi, SÃ¼per Lig ve diÄŸer ligler. SÄ±ralamam her zaman bu ÅŸekildedir, hep sÃ¶ylerim. Ã‡Ã¼nkÃ¼ milli takÄ±m o Ã¼lkeyi temsil ediyor, kulÃ¼pler de o Ã¼lkeyi temsil ediyor. KulÃ¼plerin profesyonel yapÄ±larÄ± itibariyle haklÄ± taraflarÄ± var Ã§Ã¼nkÃ¼ parayÄ± onlar veriyor, onlar da Ã¶nemli ama onlarda da Åžampiyonlar Ligi Ã¶ncelikli