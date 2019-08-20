Şenol Güneş, genç milli takım sorumlularıyla bir araya geldi

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Güneş, Genç Milli Takımlar ve Futbol Gelişim Direktörlüğü'nden Sorumlu Milli Takımlar Koordinatörü Oğuz Çetin, Genç Milli Takımlar Sorumlusu ve Futbol Gelişim Direktörü Tolunay Kafkas ve Genç Milli Takımlar antrenörleri ile buluştu.

Tanışma niteliği taşıyan toplantıda Güneş, Kafkas ve Çetin'den genç milli takımlar ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi alırken, antrenörler ile sohbet etti. Ülke ve dünya futbolundaki son gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Şenol Güneş, genç milli takımların önemine değindi ve antrenörlere çalışmalarında başarılar diledi.

Toplantıda Güneş'in yardımcıları ve Ümit Milli Takım teknik heyeti de hazır bulundu.