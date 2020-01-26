Şenol Güneş: "Messi, başka Messi yok"

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, futbol altyapısında malzemesi, tesisi, eğitimcisi olmayan dönemden bugünlere gelindiğini belirterek, genç futbolcuların özgür olması ve yaratıcılıklarını kullanmaları gerektiğini belirtti.

Altınordu’nun Torbalı ilçesindeki Metin Oktay Yerleşkesi'nde kulüp başkanı Seyit Mehmet Özkan ve altyapı sporcuları tarafından karşılanan Güneş, bir süre Serpil Hamdi Tüzün Sahası'ndaki Altınordu ile Bursaspor 19 yaş altı takımları arasında oynanan ve 3-3 biten maçı izledi.

Müsabakadan sonra her iki takımın soyunma odasını ziyaret eden Güneş, Altınordu soyunma odasında futbolculara hitaben yaptığı konuşmada, karşılaşmanın heyecanlı geçtiğini, skordan ziyade futbolcuların her maçta oyun anlamında kazanımlarının olduğunu söyledi.

Genç oyunculardan kendilerine güvenmelerini isteyen Güneş, şöyle konuştu:

"Okulunuzu okuyun, hayatınızı değerlendirin ama futbolu da en iyi şekilde yapmaya çalışın. Çok şanslısınız, güzel bir tesisiniz, başkanın heyecanı, iyi niyeti var. Geçmişte biz amatörken 50 sene önce, sizin için tarih olacak bir şey. Malzemesi olmayan, tesisi olmayan, eğitimcisi olmayan dönemden bugüne geldik. Dolayısıyla sizin başlangıcınız çok daha avantajlı. Sizin sıkıntınız, üzerine ne koyacağınız. Onun için özgür olun, yaratıcılığınızı kullanın. Bir başkası gibi olmayın, kendiniz olun. Herkesten faydalanın ama kendiniz olun. Messi, başka Messi yok. Ronaldo, başka Ronaldo yok. Kendiniz olun ama onu iyi yapın. Kendiniz üretin, katın bir şeyler.”

Güneş, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Altınordu tesislerindeki futbolculardan gurur duyduğunu, kulüp başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın gayretleriyle oluşturulan tesisin birçok imkana sahip olduğunu söyledi.

Futbol altyapılarının birer fabrikaya dönüşmesi gerektiğini kaydeden Güneş, şöyle konuştu:

"Futbolun kalkınması için yeni bir devrim yapmak gerekiyor. Almanya'nın yaptıklarının üzerine yeni şeyler yapmamız gerekiyor, biz hiç yapmadık. Biz tesadüfen büyüdük, mahalle arasında oynarken büyüklerin bize yol göstermesiyle bu işi yapıyorduk. Tesadüfen futbolcu olduk, sonra tesadüfen en yetkili yerlere geldik. Tesadüfen iş yapalım demiyorum. Planlı, programlı, vizyon çizerek yapalım. Avrupa'dan da dersler çıkaralım, alalım, bize uygun yapalım."