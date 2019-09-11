Şenol Güneş: "Nifak tohumu bize yakışmaz"

EURO 2020 Elemeleri'nde Moldova'yı deplasmanda 4-0 mağlup ederek kritik 3 puanı hanesine yazdıran A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

"Nifak tohumu bize yakışmaz"

"Futbol bir oyun, hatalarıyla, doğrularıyla... Türkiye'de mesaj verdik, 'Birlikte bu işi başaralım' dedik. Bundan asla vazgeçmeyeceğiz. EURO 2020'ye gitmek istiyoruz. Bir tek İzlanda mağlubiyetimiz var. 6 puan bekliyorduk ve aldık. Nifak tohumu bize yakışmaz."

"Milli Takım, herkesin Milli Takım'ı. Benim üzerimden Milli Takım'a vurmak iyi bir şey değil. Anlamayanlara söylüyorum, bu ülke güzel bir ülke, bize hakaret edenleri de seviyoruz."