2020 Avrupa ÅžampiyonasÄ± Elemeleri'nde A Milli Futbol TakÄ±mÄ±, Andorra'yÄ± 1-0 maÄŸlup etti. MaÃ§ sonu teknik direktÃ¶rÂÅženol GÃ¼neÅŸ aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

"SÃ¼rprizlere aÃ§Ä±k bir oyun"

"Futbol enteresan bir oyun, her tÃ¼rlÃ¼ yoruma aÃ§Ä±k. SÃ¼rprizlere aÃ§Ä±k bir oyun ve bÃ¶yle olunca da konuÅŸuluyor. Rakibi tanÄ±yorduk, hÄ±zlÄ± oynamada sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±mÄ±z oldu. BazÄ± anlarda acele ettik. Daha farklÄ± skor bekliyorduk, Ã¼zgÃ¼nÃ¼z."

"Tarihi bir fark da olabilirdi"

"Tarihi bir fark da olabilirdi, tarihi bir rezillik de olabilirdi. OyuncularÄ±ma gÃ¼veniyorum. Ã‡ok pozisyon yakaladÄ±k, 4-5 olabilirdi. 0-0 da bitseydi, bu normal karÅŸÄ±lanabilirdi. 0-0 da bitseydi oyunumuz iyiydi. 4-5 atsaydÄ±k da eksiklerimizi konuÅŸacaktÄ±k."