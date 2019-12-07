Şenol Güneş tribünlere çağırdı

ONUR DİNÇER

Türkiye A Milli Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Türkiye’nin EURO 2020 maçlarını oynayacağı Bakü Olimpiyat Stadı’nın içinde Azeri televizyonuna özel bir röportaj verdi. Kentte gerçekleştirdiği incelemelerle ilgili bilgi veren deneyimli teknik adam, “Çok güzel bir stadyum. Şimdi zemine baktım mükemmel. İnşallah güzel maçlar yaparız” dedi.

’50 bin kişilik destek bekliyoruz’

Galler ve İsviçre olmak üzere Bakü’de iki maç yapacaklarını hatırlatan güneş “Bakü’de bize destek olacağı yönünde bir beklentimiz var. 60 binin üzerinde seyircinin olacağı statta, 50 binlik bir desteği arkamıza alacağımızı düşünüyorum. Bunun sahaya yansımasını bekliyorum. Maçlarımızı burada yapacağız da, antrenmanlar için Karabağ, Neftçi ve federasyonun sahaları var. Baktım, onlar da güzel, oteller de güzel” diye konuştu.

'İkinci ve üçüncü maçlarla gruptan çıkarız'

EURO 2020 grubuyla ilgili değerlendirmede de bulunan Şenol Güneş şunları : “İtalya grubun favorisi. En güçlü takım onlar. Takımın iyi oynaması çok önemli özellikle diğer iki maçta. İtalya maçında iyi bir oyun sergilersek, 2. ve 3. maçlarda alacağımız sonuçlarla gruptan çıkmayı düşünüyoruz".

‘Dünya Kupası’na hazırlık olacak’

Güneş şöyle devam etti: "EURO 2020 bizim için aynı zamanda 2022 Dünya Kupası’na bir hazırlık olacak. Burada o turnuva için tecrübe kazanacağız. Hem tecrübe hem sonuç olursa moralimiz de iyi olur. Aldığımız sonuçlar bizi yukarı taşır ve Dünya Kupası’na iyi bir şekilde gideriz”.

‘Büyülü bir kent haline geliyor’

Azerbaycan’ın başkentinin çok güzel bir şehir olduğunu belirten Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü sözlerini şöyle noktaladı: “Haziran ayı hem kentin güzelliklerinin sunulduğu bir yer olur Bakü hem de futbolun güzelliklerini hep beraber görürüz. Şehir müthiş bir değişim ve gelişim yaşıyor. Oteller de güzel. Hızla büyülü bir kent haline dönüşüyor”.

‘Biletlerinizi şimdiden alın’ vurgusu

Öte yandan Azerbaycan Futbol Federasyonu’nun resmi instagram sayfasından paylaşılan videoda Şenol Güneş Azerbaycanlı vatandaşlara “Azerbaycanlı kardeşlerimiz” diye hitap etti, onların da desteğini arkalarına alarak gruptan çıkmak istediklerini ifade etti. Türkiye’deki futbolseverlere de seslenen Şenol Güneş taraftarların şimdiden biletini almalarını istedi.