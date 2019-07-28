Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMilli TakımŞenol Güneş, Türk takımlarının Avrupa'daki hazırlık maçlarını izleyecek
28.07.2019 - 16:42| İSTANBUL / DHA

Şenol Güneş, Türk takımlarının Avrupa'daki hazırlık maçlarını izleyecek

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Süper Lig takımlarından Fenerbahçe, Konyaspor ve Sivasspor'un sezon öncesi kampları çerçevesinde Avrupa'da oynayacakları hazırlık maçlarını takip edecek.

Şenol Güneş, Türk takımlarının Avrupa'daki hazırlık maçlarını izleyecek

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Güneş, bugün Konyaspor ile Twente arasında Hollanda'nın Fleringen kasabasında oynanacak karşılaşmayı izleyecek. Sportpark 't Reuvekamp sahasındaki maç yerel saatle 15.00'te başlayacak.

Güneş, 29 Temmuz Pazartesi günü ise Ajax ile Sivasspor'un karşı karşıya geleceği maçı takip edecek. Hollanda'nın Lisse kentindeki Sportpark Ter Specke Stadyumu'ndaki karşılaşma yerel saatle 14.00'te oynanacak.

Tecrübeli teknik adam, daha sonra Fenerbahçe'nin yanı sıra Bayern Münih, Real Madrid ve Tottenham Hotspur'un katılımıyla düzenlenecek Audi Cup'ı izlemek üzere Almanya'nın Münih kentine gidecek. Tüm maçların Allianz Arena'da oynanacağı turnuvada, Fenerbahçe ilk olarak 30 Temmuz Salı günü yerel saatle 20.30'da Bayern Münih'le karşılaşacak. Bu maç öncesinde, yerel saatle 18.00'de Real Madrid ile Tottenham Hotspur karşı karşıya gelecek. Ertesi gün oynanacak 3./4. ve final maçları ise sırasıyla yerel saatle 18.00 ve 20.30'da başlayacak.

Trabzonspor'dan yeni sezon mesajı!
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

"Karar verici olan Deniz Türüç"

"Karar verici olan Deniz Türüç"

Formulaz heyecanı bu yıl 11'inci kez yaşanacak

Formulaz heyecanı bu yıl 11'inci kez yaşanacak

"Mutluluğumu anlatacak kelime bulamıyorum"

"Mutluluğumu anlatacak kelime bulamıyorum"

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Bruno Martins İndi kimdir?

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Bruno Martins İndi kimdir?

Sıradaki Haber