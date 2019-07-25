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HaberlerMilli TakımŞenol Güneş, Yeni Malatyaspor - Olimpija Ljubljana maçını izleyecek
25.07.2019 - 17:26

Şenol Güneş, Yeni Malatyaspor - Olimpija Ljubljana maçını izleyecek

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Avrupa kupalarındaki temsilcilerimizden Yeni Malatyaspor'un bu akşam Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile yapacağı UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu karşılaşmasını izleyecek.

Şenol Güneş, Yeni Malatyaspor - Olimpija Ljubljana maçını izleyecek

 

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Avrupa kupalarındaki temsilcilerimizden Yeni Malatyaspor'un bu akşam Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile yapacağı UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu karşılaşmasını izleyecek.
Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

 

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