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25.10.2019 - 16:39 | | RİZE (AA)

Şenol Güneş'ten Çaykur Rizespor'a ziyaret

 A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Çaykur Rizespor Kulübü'nü ziyaret etti.

Şenol Güneş'ten Çaykur Rizespor'a ziyaret

Yeşil-mavili kulübünden yapılan açıklamaya göre, Güneş'in Mehmet Cengiz Tesisleri'nde kulüp başkanı Hasan Kartal ve teknik direktör İsmail Kartal'ı ziyaret ettiği belirtildi.

Ziyarette, Türk futbolu hakkında değerlendirmelerde bulunulduğu bildirildi.

Gerçekleştirilen ziyaretin sonunda Şenol Güneş, yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör İsmail Kartal ve teknik ekibiyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

 

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