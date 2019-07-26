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Haberler Milli TakımŞenol Güneş'ten Nuri ve Berk Yıldız'a yakın takip!
26.07.2019 - 13:11| MALATYA (İHA)

Şenol Güneş'ten Nuri ve Berk Yıldız'a yakın takip!

Yeni Malatyaspor’un UEFA Avrupa Liginde Malatya’da oynadığı Olimpija Ljubljana karşılaşmasını tribünden takip eden A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş’in sarı-kırmızılıların genç yetenekleri Nuri Fatih Aydın ve oyuna sonradan giren Berk Yıldız ile ilgili notlar aldığı belirtildi.

Şenol Güneş'ten Nuri ve Berk Yıldız'a yakın takip!

 

Malatya’da oynanan ve 2-2 sonuçlanan Yeni Malatyaspor - Olimpija Ljubljana karşılaşmasını tribünden takip eden Şenol Güneş’in Sergen Yalçın’dan takımın genç oyuncularıyla ilgili bilgiler aldığı ifade edildi.
Özellikle genç orta saha oyuncuları Berk Yıldız ve Nuri Fatih Aydın’ı izlediği belirtilen Güneş’in iki oyuncuyla ilgili bazı notlar aldığı öğrenildi.
Güneş ayrıca maçın devre arasında Beşiktaş transfer edilen Gökhan Töre ile de bir görüşme gerçekleştirdi.
Güneş’in Töre’ye son durumunu sorduğu ve yeni bir başlangıç için Yeni Malatyaspor’un iyi bir fırsat olduğunu futbolcuya ilettiği öğrenildi.

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