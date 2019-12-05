Sepil: Stattan sonra hedefi yükselteceğiz

Basın mensuplarıyla buluşan Mehmet Sepil, Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin çatısındaki yürüyüş yolunda yaptığı açıklamada, Türkiye'de son dönemde birçok stadın yapıldığını, bu statların maç günleri dışında fazla kullanılmadığını söyledi.

Yeni statlarını yaparken, stadın etrafında birçok yer yapmayı planladıklarını kaydeden Sepil, "Burası İzmirlilerin buluşma noktası olacak. Sadece stadı açacağız, bu tesisin bitimi 1 yıl daha alır. Bütün müzeleriyle, bizim dükkanlarımızla, çocuklarla ilgili merkezlerimizle, sağlık konusundaki tesislerle burası İzmirlilerin alanı olacak. Bu çatıda güzel havada binlerce kişi yürüyecek. Tesisin tamamı halkın kullanımına açık olacak. Statta ilk maçımız ocak ayının son haftasındaki Beşiktaş sınavıyla olacak. Stadı o gün açmayı planlıyoruz, bütün çalışmalarımız o yönde" dedi.

GÖZTEPE BÜYÜYEREK GELİYOR

Yeni yasayla statta ilk etapta bir kale arkası tribününün koltuksuz olacağını belirterek Sepil, "Seyir zevkinin, maçın ambiyansının ne kadar değiştiğini hep beraber göreceğiz. Bizim dışımızda birçok kulüp de müracaatlarda bulundular" ifadelerini kullandı.

"Göztepe, büyüyerek geliyor" diyen Başkan Sepil, yeni stat için kombine bilet satışındaki gördükleri ilginin beklediklerinin ötesinde olduğunu belirterek, "Doğu ve batı tribünlerinin hemen hemen tamamı kombinelere gidiyor. Orada maç günlerinde fazla bilet kalmayacak. Yakında kale arkası satışlarına başlayacağız. Statta kombine olmadan maç günü satacağımız bilet sayısı oldukça az olacak" diye konuştu. Sepil, çimleri yeşeren saha zemininde hibrit çimin çakılmasının 9 Aralık'ta başlayacağını, bunun 20 Aralık'ta bitmesinin planlandığı bilgisini vererek, "Takıma da söyledim, 'Yakında burada idman yapmaya başlayın' dedim. Oyuncular çok heyecanlı, buranın Göztepe'ye neler katacağının farkında. Yüzüncü yılımızı doldurmadan hayalimizi gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.

STATTAN SONRA HEDEFİ YÜKSELTECEĞİZ

Süper Lige bu sezona puan olarak kötü başladıklarını kaydeden Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, "Bu statta her zaman Avrupa'yı kovalayacak bir Göztepe olacak. Önümüzdeki sezon bu olur mu, olmasını çok istiyordum ama sezona istediğimiz gibi başlayamadık. Vitesi yükselttik, bakalım bu bizi nereye taşıyacak, göreceğiz ama bundan sonra eskisi gibi mütevazı olmanın bir anlamı yok. Stattan sonra hedefi yükselteceğiz" ifadelerini kullandı.

DAHA İDDİALI BİR GÖZTEPE OLUŞTURMAYA ÇALIŞACAĞIZ

Taraftarların ara transfer döneminde stat hediyesi beklediğinin hatırlatılması üzerine de konuşan Mehmet Sepil, "Bakıyoruz. Şu an son birkaç gündür oldukça yoğun bakıyoruz. Burada daha iddialı bir Göztepe oluşturmaya çalışacağız ama onu oluşturmaya çalışırken acele edip çok hata da yapmamamız gerekiyor. Geçmişte yeterli hatayı yaptık, dolayısıyla aceleyle yapmayacağız bunu. Geç olsun, bizim olsun, güzel olsun. Tabi ki devre arasında duruma bakıp en iyi şekilde değerlendireceğiz" şeklinde konuştu.

TÜRKİYE'DE EŞİ YOK

Göztepe'nin yeni stadı birçok özelliğiyle Türkiye'de eşsiz durumda. Ocak 2014'teki ilk ihalenin iptal olmasına yol açan tüm yasal engeller aşıldıktan sonra ihalesi 14 Haziran 2017'de yapılıp temeli o dönemin Başbakanı Binali Yıldırım tarafından 9 Eylül 2017'de atılan stat, kısa süre içinde yükseldi. TOKİ'nin dev yatırımıyla 218 milyon 900 bin TL'ye mal olan 25 bin kapasiteli stat, Süper Lig'in ikinci yarısında 24-26 Ocak haftasında Beşiktaş'la oynanacak devrenin ilk iç saha maçında açılacak.

Çatısı ve tribünleri tamamlanan, skorboardları takılıp çimlendirilen statta; koltuk montajları, elektrik aksamları, çatı ve çevredeki peyzaj çalışmaları yapılıyor. Tesise elektronik bilet sistemleri takılacak. 2 ay içinde maç oynamaya hazır hale gelecek stadın bitişiğindeki ticari alanları ise daha sonra tamamlanacak. Maç oynanmayan günlerde de 7 gün, 24 saat yaşayacak restoranları, ticari alanları, otoparkı, locaları, taraftar meydanı bulunan stadın çatısındaki halka açık yürüyüş yolu Avrupa'da ilk olacak.