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04.10.2019 - 17:32 | | AA

Serbülent Şengün ve İlker Yücesir'e FIBA'da görev

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Genel Sekreteri Serbülent Şengün ile TBF Sağlık Kurulu üyesi İlker Yücesir, FIBA'da görevlendirildi.

Serbülent Şengün ve İlker Yücesir'e FIBA'da görev

FIBA'dan yapılan açıklamada, 14 Eylül'de gerçekleştirilen Merkez Kurulu toplantısı sonucunda 2019-2023 yılları için belirlenen komisyon, çalışma grupları ve kollarında görev yapacak isimlerin onaylandığı belirtildi

Serbülent Şengün'ün müsabakalar komisyonu, İlker Yücesir'in ise sağlık komisyonu üyesi olduğu bildirildi.

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