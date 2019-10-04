04.10.2019 - 17:32 | | AA
Serbülent Şengün ve İlker Yücesir'e FIBA'da görev
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Genel Sekreteri Serbülent Şengün ile TBF Sağlık Kurulu üyesi İlker Yücesir, FIBA'da görevlendirildi.
FIBA'dan yapılan açıklamada, 14 Eylül'de gerçekleştirilen Merkez Kurulu toplantısı sonucunda 2019-2023 yılları için belirlenen komisyon, çalışma grupları ve kollarında görev yapacak isimlerin onaylandığı belirtildi
Serbülent Şengün'ün müsabakalar komisyonu, İlker Yücesir'in ise sağlık komisyonu üyesi olduğu bildirildi.