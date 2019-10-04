Serbülent Şengün ve İlker Yücesir'e FIBA'da görev

FIBA'dan yapılan açıklamada, 14 Eylül'de gerçekleştirilen Merkez Kurulu toplantısı sonucunda 2019-2023 yılları için belirlenen komisyon, çalışma grupları ve kollarında görev yapacak isimlerin onaylandığı belirtildi

Serbülent Şengün'ün müsabakalar komisyonu, İlker Yücesir'in ise sağlık komisyonu üyesi olduğu bildirildi.