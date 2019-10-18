Serdal Adalı'dan Anderson Talisca bombası!

Beşiktaş başkan adayı Serdal Adalı, 20 Ekim Pazar günü yapılacak seçim öncesinde TRT Spor'a konuk oldu ve projelerini anlattı.

Adalı'nın açıklamaları şu şekilde:

Beşiktaş, borçlarla batmaz. Biz bunun altından kalkabilecek bir kulübüz. Mali konular bizim camiada diğer camialara göre fazla tartışılıyor. Kısa vadede ödememiz gereken borç hakkında bir hazırlığımız var. Çözeceğiz. Ben zaten hiçbir zihniyetin devamı değilim. Ben kendi başkanlık çizgisi olan birisiyim.

"Quaresma jübile yapsın isteriz"

Quaresma beklediğimiz gibi Beşiktaş’tan ayrılmadı. Keşke daha iyi ayrılsaydı. Jübile yapmayı arzu ederse onu da jübile ile yollamak isteriz. İleri de teknik direktör olmak isterse onu bekleriz Beşiktaş’ın bir parçası oldu. İnşallah Atiba 5 sene oynar onun gibi birini bulamıyoruz. Medyada çok fazla yer almanın bir faydası olduğunu düşünüyorum. Bir golcüye ihtiyacımız var. Devre arasında mutlaka bir forvet transferi yapacağız.

Amatör şubelerin kar etme gibi bir şansı yok. Bununla ilgili geçen sene söylemiştim tek çözümü sponsorlar. Önümüzdeki günlerde tüm amatör sporların sorununu çözme gibi girişimlerimiz oldu. Haftaya resmi açıklama yapacağız diye umuyorum. Amatör şubeyi kapatmayı düşünmüyoruz. İster istemez mali şartlar bizi zorlar ama kapatmadan yürüteceğimiz sistemi bulduk. Sponsorlarla çözeceğiz bu işi. Beşiktaş’ın şu an tek ihtiyacı birlik beraberlik ile tek yumruk olmak. Ekip olarak bu sıkıntıları aşacağız.

'Bindirilmiş Kıtalar' söylemi hakkında...

Yönetim taraftardan kopmuş, taraftar kendi içinde bölünmüş. Taraftarla çok yakın çalışarak bu işi çözeceğiz. Camianın içinde camiayı ayrıştırmaya çalışanlar var bunları çözeceğiz. Taraftarsız bir Beşiktaş olmaz. İhraç edilenler arasında çok iyi dostlarım var bununla ilgili hazırlığımız var. Kurul ile görüşüp temiz sayfa açmak istiyoruz. 20 milyonluk bir camiadan 14 bin kişi oy kullanıyor. Üyelik işlemlerini tekrar gözden geçirip bir şekilde yenileceğiz. Seçim öncesi bunu söylemek doğru değil ama Beşiktaş üyesi arasında Beşiktaşlı olmayanlar var 3-5 oy için onların orada olması bizim ayıbımız olur. ‘Bindirilmiş Kıtalar’ söylemi çok mantıklı gelmiyor bana.

Projeleri neler?

Türkiye Jokey Kulübü çok iyi oturmuş sistemle yönetilen bir kurum benim orada çok iyi yönetim kurulum var. Hepsine çok teşekkür ederim son zamanlarda gidemedim. Ben şu ana kadar başladığım hiçbir görevi yarıda bırakmadım. Jokey kulübünün seçim zamanına 13-14 ay var süremi tamamladıktan sonra bırakacağım. Yönetimden birini görevlendirip taraftar ile iç içe yapacağı. Çoğu zaman taraftarların sorunu oluyor duymuyoruz, taraftarlardan sorumlu olacak olan bir yöneticimiz olacak. 10 gün içinde proje üretmemiz çok hayalci olur bizim devam etmekte olan projemiz var. Beşiktaş Futbol Akademisi projemiz var. 3 ay önce başladık, kısım kısım bitirmeye çalışıyoruz. 3. saha yeni yaptık çimlenmesine yeni başladık. Diğer tesislerin temeli atacaktık seçim araya girdi seçimden sonra temel atacağız görevde olsam olmasam da orayı ben üstlendim ben bitireceğim en azından Beşiktaş’a kalıcı bir hizmet olur. 2010 yılında 7 milyon dolar civarında para vermiştim para almadım öyle loca aldık, forma aldık. Dolar olarak verdik TL olarak çevirdik kur farkından dolayı.

"BJK TV'nin açılması için yollar arayacağız"

BJK TV için herkes kapatılsın derken ben kapatılmasın dedim. Fikret Orman 'Günde kaç saat izliyorsun' dedi. Kapatmak benim fikrim değildi. Ben açık kalmasını istiyordum. Şube kapatılması konusuna girilince kapatılsın istedim. Tekrar açılır mı, onun için çözümler arayacağız. Hiç kimse işinden olsun istemem mali yönünden bakarsak bu iş zor verilen kararlar oluyor.

"Abdullah Avcı'ya güveniyorum"

İnşallah bu hafta galip gelip, Galatasaray’ı da yenersek teknik ekip hakkında konuşulacak bir şey kalmaz. Ben takıma ve teknik ekibimize güveniyorum. İnşallah sene sonunda Abdullah Avcı ilk şampiyonluğunu Beşiktaş’ta yaşar.

Biz aslında takımı savunduk, hatalara tepki verdik ama medya önünde olmadığı için taraftarımız bunu görmedi. Geçen maçta ki hakem, genç hakem ama böyle hatalar olmaz. Genç hakemlerin ilk haftalar verip bizi deneme tahtası olarak mı görüyorlar. Hakem hataları neye göre yapılıyor hiç anlamıyoruz. Genç hakemlere de yazık 4 maçın haricinde bu tip maç verirseniz hata yapar ona da yazık . Böyle hakemlerin başlama maçı büyük maçlar olmamalı. Beşiktaş maçına verilmesin. İnşallah bir hata olmaz biz açıklama yapmak zorunda kalmayız. Beşiktaş deneme tahtası haline gelmesin. Hatadan sonra verilen kararlar hiç bir şeyi düzeltmiyor hata olduktan sonra hakemin sözleşmesini yırtmışsınız, hakemliğini bitirmişsiniz bu bizim emeklerimizi toparlamıyor bir senemizi yok ediyor. Önemli olan hakem hatası olmadan düzeltmek. Hata olduktan sonra ne işe yarar. Hakemlerin kötü niyetli olduklarına inanmak istemiyorum önemli olan bize veya herhangi bir kulübe olan hata üstüne geldiğin zaman ortaya çıkıyor. Diğer kulüpler gibi hakemi kontol altına almak için çıkıp konuşmak istemiyoruz. 4 büyüklerin maçını yönetmemiş ilk defa bizde denen birini veriyorlar buna izin vermeyeceğiz.

Federasyonla olan ilişkimiz gayet iyi gidiyor. Yönetimde yeni inşallah iyi giderler. Diğer kulüplerle sorunlar oluyor ama hemen düzeliyor. Biz sorunsuz ilerlemek istiyoruz. Kulüp başkanları ile eskisi gibi gergin olmayan ortamlar yapacağız hepimiz de aynı işi yapıyoruz. Gerginliğe asla gerek yok. Eski efsane isimlerle çalışacağız geçtiğimiz hafta eski futbolcular derneğimize ziyarete gittim futbolcu yönetecek kişi futbolun içinden gelmeli diye bir açıklaması vardı Süleyman Seba’nın çok doğru bir karar bizim planımızda var bunu nasıl monte ederiz çalışmalar yapacağız. Eski futbolcu yönetim listemizde yok teknik direktör olanlar var, çalışanlar var listede yoklar. Bizim dernekte kısmet olursa başkan olarak bir araya gelip çözüm arayacağız. En azından akademik kısmında bize yardımcı olacaklar. Alt yapıyı Ümraniye’ye taşıyacağız planlarımız var.

Kale arkası koltuklarını kaldırmayı deneyeceğiz. UEFA maçlarında tekrar takma sorunu var ama yine bir şeyler yapmaya çalışacağız. Misafir tribünün yerini değiştiremiyoruz. Giriş çıkış güveninden dolayı. Kadın yönetici listemizde vardı son dakika rica etti bizden çıktı. İnşallah kazanırsak olacak birileri.

Beşiktaş ile yatıp Beşiktaş ile kalkan biriyiz. Yaşadıklarımız bizim sevgimizi azaltmaz. Maddi manevi ne hakkım varsa helal olsun. Ben öyle en ufak üzüntü duymuyorum hapis yatmam ile ilgili konuşmak istemem. Üyelik konusunda indirime girmek için genel kurula gitmemiz lazım Biletlerde ise öğrencilere indirimli projemiz var bu sezon yetişmezse bile önümüzde ki sezon indirim yapacağız üniversiteli öğrencilerimize ait bir tribün ayırıp onlara göre kombine düşüncelerimiz var.

Devre arasında transfer düşüncemiz var. Üç kulvarda mücadele ediyoruz. Ciddi bir scout ekibimiz var. Çalışmalara başladık. Ocak ayında mutlaka forvet alacağız. Ekonomik sıkıntıları çözersek Talisca da gelir, daha iyisi de gelir.