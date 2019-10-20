Serdar Adalı kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Beşiktaş Kulübü bugün tarihi bir seçime gitti. Başkanlık yarışında 3 aday yarışırken bu isimlerden biri de Serdar Adalı'ydı... Şimdi taraflı tarafsız futbolseverler "Serdar Adalı kimdir? Kaç yaşında? sorusuna cevap arıyor. İşte Serdar Adalı hakkındaki bilgiler...

SERDAL ADALI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1964 yılında Adana’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Adana’da tamamladıktan sonra 1982 yılında lisans eğitimi için Amerika Birleşik Devletleri’ne gitti. İki yıl sonra babası Hasan Adalı’nın rahatsızlığı nedeniyle eğitimini yarıda bırakarak Türkiye’ye döndü. 1984 yılında iş hayatına atıldı. Ağabeyi Hünkar Adalı ile inşaat, servis, lojistik, catering ve enerji alanlarında uluslararası hizmet veren SERKA Şirketler Grubunu kurdu. Atçılığa küçük yaşta babası Hasan Adalı’nın atlarıyla ilgilenerek başladı. Bugün Adana, Konya Ereğli ve Adapazarı Hendek’te bulunan 3 ayrı çiftlikte, bir kısmı yurt dışından ithal edilen çeşitli kan hatlarından kısraklarla yetiştiriciliğe devam etmektedir. 2012 - 2013 ve 2013 – 2015 yılları arasında Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Adalı, 25 Şubat 2018 Olağan Genel Kurulu’nda 3. kez Başkan seçildi. Serdal Adalı, evli ve 2 erkek çocuk babasıdır.